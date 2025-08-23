Roma, Massara conferma il futuro in bilico di Pellegrini: "Stiamo cercando una destinazione. Sancho? Solo una suggestione"

Massara sul mercato e su Lorenzo Pellegrini

Massara ha parlato di mercato, che è stato limitato dal fair-play finanziario: "I vincoli del fair play esistono per tutte le squadre, bisogna cercare equilibrio finanziario e in Serie A avviene regolarmente. Ma la Roma ha sempre voluto rinforzarsi investendo anche molto". Parole chiare circa la situazione relativa a Lorenzo Pellegrini: "Appena sono arrivato ho condiviso con lui e l'agente il fatto che non avremmo prolungato il contratto, una decisione presa insieme. E per non perdere il giocatore a zero e per la stessa volontà di Lorenzo stiamo verificando se ci saranno opportunità per lui. Abbiamo 8 giorni ed eventualmente il mercato di gennaio". Per quanto riguarda Sancho, uno degli obiettivi: "Un calciatore forte che è stato accostato a tutte le squadre italiane, al momento rimane una suggestione perché non mi pare che ci siano condizioni e soprattutto motivazioni per portare avanti trattativa".

"Dobbiamo completare l'organico"

Massara ha proseguito, dichiarando che saranno previsti nuovi innesti: "Sappiamo di dover completare l'organico e lo faremo in linea con il progetto che vogliamo costruire, l'arrivo di Gasperini è anche in funzione di una costruzione, creazione di valore e di una competitività. Il mister è straordinario e ha fatto delle cose indimenticabile nelle sue esperienze precedenti e confidiamo proprio che possa ripeterle a Roma, con un percorso di ragazzi sui quali costruire e quindi prevalentemente giovani". Mentre sulla dinamica relativa agli agenti: "Sono attori protagonisti del mercato e con loro bisogna confrontarsi, oggi mi sembra difficile modificare queste dinamiche. Dalla legge Bosmann hanno acquisito un peso specifico enorme e in qualche caso riescono a condizionare o a indirizzare trattative. E' un rapporto che va coltivato, sempre sapendo che ci sono degli interessi delle società che vanno valutati"