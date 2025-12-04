Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia© Getty Images

Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia

Il gol dell'argentino allo scadere evita i rigori alla squadra di Italiano che accede al prossimo turno: a Cuesta non basta Benedyczak
2 min
Tagscoppa italiaBolognaparma

Ci pensa Santiago Castro a risolvere una situazione che si era fatta difficile. Il Bologna batte il Parma 2-1 al Dall'Ara e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I campioni in carica del torneo accedono al prossimo turno grazie al gol arrivato nel finale che porta la firma dell'argentino. I rigori erano dietro l'angolo, ma Castro è riuscito a chiudere la pratica prima. Ora il Bologna affronterà la vincente di Lazio-Milan.

Coppa Italia: il Bologna conquista i quarti in rimonta, Parma ko

Nel primotempo è il Parma a passare avanti: Lovik dalla sinistra fa partire un bel filtrante per Benedyczak che è bravo a muoversi sulla linea del fuorigioco e a battere Ravaglia. Lo stesso attaccante di Cuesta poco dopo va vicino al raddoppio, sfruttando uan disattenzione di Heggem, ma stavolta Ravaglia riesce a deviare in angolo. Nel finale del primo tempo cresce il Bologna e al 38' arriva la rete del pareggio con Rowe, alla prima rete con i rossoblù. L'ex Marsiglia raccoglie un pallone lanciato in avanti da Bernardeschi, Trabucchi perde l'inglese che si invola verso Guaita ma colpisce il palo. Il pallone torna sui suoi piedi e a porta libera la mette dentro. Nella ripresa Lovik ha de grandi chance per portare avanti il Parma, ma non le sfrutta e ne approfitta Santiago Castro. Holm mette un bel cross per l'argentino che di testa tutto solo non può sbagliare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Bologna Parma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS