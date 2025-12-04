Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia

Ci pensa Santiago Castro a risolvere una situazione che si era fatta difficile. Il Bologna batte il Parma 2-1 al Dall'Ara e vola ai quarti di finale di Coppa Italia . I campioni in carica del torneo accedono al prossimo turno grazie al gol arrivato nel finale che porta la firma dell'argentino. I rigori erano dietro l'angolo, ma Castro è riuscito a chiudere la pratica prima. Ora il Bologna affronterà la vincente di Lazio-Milan .

Coppa Italia: il Bologna conquista i quarti in rimonta, Parma ko

Nel primotempo è il Parma a passare avanti: Lovik dalla sinistra fa partire un bel filtrante per Benedyczak che è bravo a muoversi sulla linea del fuorigioco e a battere Ravaglia. Lo stesso attaccante di Cuesta poco dopo va vicino al raddoppio, sfruttando uan disattenzione di Heggem, ma stavolta Ravaglia riesce a deviare in angolo. Nel finale del primo tempo cresce il Bologna e al 38' arriva la rete del pareggio con Rowe, alla prima rete con i rossoblù. L'ex Marsiglia raccoglie un pallone lanciato in avanti da Bernardeschi, Trabucchi perde l'inglese che si invola verso Guaita ma colpisce il palo. Il pallone torna sui suoi piedi e a porta libera la mette dentro. Nella ripresa Lovik ha de grandi chance per portare avanti il Parma, ma non le sfrutta e ne approfitta Santiago Castro. Holm mette un bel cross per l'argentino che di testa tutto solo non può sbagliare.