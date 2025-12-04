Lazio-Milan diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVE

Lazio e Milan tornano subito ad affrontarsi. Cinque giorni dopo la discussa partita in campionato , vinta dai rossoneri grazie alla rete di Leao e con tante polemiche nel finale, Sarri e Allegri si sfidano di nuovo, stavolta negli ottavi di finale di Coppa Italia . Debutto ufficiale nella competizione per i biancocelesti, mentre il Milan ha già giocato, e vinto, due volte contro Bari e Lecce per arrivare a questa sfida allo Stadio Olimpico. Chi vince avanza ai quarti di finale, dove ad aspettare c'è il Bologna. Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Lazio e Milan non si risparmiano, giocando a viso aperto sin dai primi minuti. I biancocelesti provano a costruire, i rossoneri sono solidi dietro e mettono pressione con le loro ripartenze. Sarri e Allegri già in piedi per dare indicazioni ai loro giocatori. Brivido Castellanos , che sfonda in area ma viene fermato da De Winter .

20:40

Milan, il fattore Allegri: è l'uomo decisivo

Il vero insostituibile di questo Milan è proprio Allegri. Con lui alla guida, i rossoneri sono tutta un’altra squadra. E il riferimento non è solo alla composizione della rosa, ai moduli o alla qualità dei singoli, ma alla mentalità che il tecnico livornese ha portato dalle parti di Milanello. LEGGI QUI

20:34

Fabiani sul mercato, il rigore e il rapporto con Sarri

"Mercato? Io sono stato sempre fiducioso, gennaio manca ancora un po' e ci porremo il problema a mercato aperto. Se ne sono dette di ogni, ma la realtà è che solo noi sappiamo cosa dobbiamo fare: lavoriamo sotto traccia. Arbitro? Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. Abbiamo accettato quello di Milano, che ha arbitrato anche una buona partita nei novanta minuti. Questa sera abbiamo Guida con un'esperienza importante. Noi facciamo i dirigenti, i calciatori i calciatori e gli arbitri gli arbitri. Al triplice fischio la sentenza è quella e resta cosa hai fatto in campo. Sarri? Grandissimo rapporto di stima reciproca, è qualcosa di importante avere lui sulla panchina con la sua esperienza. I risultati si stanno vedendo, è iniziato un programma di tre anni e vogliamo crescere con lui". Queste le parole di Fabiani nel pre-partita

20:24

Tare: "Rinnovo Maignan? Ci proveremo..."

"Jashari? Avere un maestro come Modric è un grande vantaggio, hanno un grande rapporto insieme, gli racconta tanti segreti. Su di lui siamo tutti molto fiduciosi e contenti che il suo calvario sia finito. Siamo contenti di come la squadra abbia reagito dopo aver cambiato tanto, con dieci giocatori nuovi. Allegri sta facendo un lavoro importante, i risultati si vedono ma non siamo neanche alla metà di questo percorso. Ci saranno altre difficoltà, ma i nostri obiettivi non cambiano. Maignan? Non sento... Mike è un ragazzo straordinario e un portiere favoloso: cercheremo di trovare una strada insieme". Così Igli Tare nel pre-partita.

20:20

Ricci: "Rigore? Siamo abituati alle polemiche"

"La Coppa Italia è un nostro obiettivo, quindi dobbiamo andare avanti e fare una grande prestazione. Il nostro 100% potrebbe non bastare stasera, soprattutto considerando quanto è stata difficile la sfida in campionato. Rigore? Siamo abituati alle polemiche, ogni settimana c'è un episodio di cui la gente dibatte, che sia a nostro favore o contro di noi. Tutto quello che dobbiamo fare è restare fuori da questi discorsi e concentrarci sul campo". Queste le parole di Samuele Ricci nel pre-partita.

20:19

Castellanos: "Non parlerò dell'arbitro. Il club e i tifosi hanno fiducia in me"

"Sappiamo che questa è una partita importante e che il Milan gioca molto bene, ma noi abbiamo i nostri tifosi dalla nostra parte in casa: vogliamo fare una grande prestazione per loro. Parleremo in campo, non discuterò sull'arbitro e su quanto successo sabato. Abbiamo bisogno di una prestazione forte, migliore di quella della settimana scorsa. Essere l'attaccante della Lazio è una grande responsabilità, devo continuare a lavorare con umiltà. So che il club e i tifosi hanno fiducia in me". Queste le parole di Castellanos nel pre-partita.

20:12

Lazio, contro il Milan si rivede Cancellieri

Nella panchina biancoceleste c'è anche Matteo Cancellieri, out dal 19 ottobre quando si era infortunato nel corso della partita di campionato pareggiata dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. Sarri recupera il suo attaccante, che potrebbe rappresentare una mossa durante le sostituzioni.

20:06

Allegri appoggia Sarri sul Var: "È una buona soluzione"

Le parole del tecnico rossonero sulla Coppa Italia ("Non interessa a nessuno fino agli ottavi di finale") e sull'idea di Sarri per il VAR, che condivide. LEGGI TUTTO

19:59

Milan, la formazione ufficiale di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

19:56

Lazio, la formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:55

Lazio, dedica speciale in onore di Nicola Pietrangeli

La Lazio omaggerà la scomparsa di Nicola Pietrangeli, storicamente legato ai colori biancocelesti. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, ma non solo. LEGGI TUTTO

19:53

Lazio-Milan, tutte le statistiche sui precedenti

Da una parte i precedenti in Coppa Italia sorridono al Milan, che ha vinto ben nove gare contro la Lazio nella competizione, la squadra con cui ha più successi nel torneo escludendo l'Inter. Dall'altra i precedenti all'Olimpico sono molto equilibrati: le ultime 19 partite in casa biancoceleste sono terminate con sei vittorie per parte e sette pareggi, tra cui due proprio in Coppa Italia.

19:49

Lazio a caccia di riscatto: cinque giorni fa una sfida piena di polemiche

La sfida di cinque giorni fa si è chiusa con la vittoria del Milan (gol di Leao) ma anche tra tante polemiche per il rigore non assegnato nel finale e la relativa spiegazione dell'arbitro Collu. La Lazio, rimasta in silenzio stampa dopo la sfida al San Siro, andrà a caccia di riscatto stasera per centrare anche l'obiettivo quarti di finale della competizione.

19:47

Lazio-Milan, le probabili formazioni di Sarri e Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Guendouzi, Veciino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri

19:45

Lazio e Milan si sfidano di nuovo: in palio i quarti di Coppa Italia

Cinque giorni dopo, la Lazio di Sarri e il Milan di Allegri si affrontano di nuovo. Stavolta in palio non ci sono i tre punti del campionato, ma l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio fissato alle ore 21: segui la partita in diretta.

Roma - Stadio Olimpico