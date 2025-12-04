Allegri, il Milan e le similitudini con il Napoli scudettato: "È ancora lunga"

Il Milan esce dalla Coppa Italia: decisiva la sconfitta agli ottavi di finale contro la Lazio. Zaccagni nel finale della partita all'Olimpico condanna i rossoneri all'eliminazione e "vendica" la sconfitta in campionato. Massimiliano Allegri ha analizzato la sfida nel post partita ai microfoni di Mediaset: "Chi vince ha sempre ragione e la Lazio ha vinto una partita dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Potevamo difendere meglio sul calcio d'angolo. Ma abbiamo fatto una buona partita, potevamo imbucare meglio tra le linee. Jashari rientrava dopo tanto tempo e ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti alla Coppa Italia perché ci tenevamo ad arrivare fino in fondo, ma ora bisona mettersela alle spalle e pensare a Torino". Dallo studio fanno notare ad Allegri che, come il suo Milan, anche il Napoli dello scorso anno ha perso la prima giornata di campionato ed è stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio: "È ancora lunga [ride, ndr]. Il Milan non vince a Torino dal periodo Covid, sarà una partita difficile".