Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, i convocati di Gasperini per il Toro: c'è N'Dicka, fuori Ferguson

L'elenco diramato dal club giallorosso in vista della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: in palio ci sono i quarti con l'Inter di Chivu
2 min
TagsGasperiniRomaTorino

In vista della sfida dell'Olimpico in programma domani alle ore 21, la Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per il match con il Torino di Marco Baroni, che mette in palio il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Tutto in 90 minuti, con l'Inter che attende di conoscere la sua avversaria nel prossimo turno.

Coppa Italia, i convocati di Gasperini per Roma-Torino

Per quanto concerne le scelte di Gasperini, si rivede Evan N'Dicka, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, dove è stato eliminato dall'Egitto di Momo Salah nei quarti di finale. Out l'irlandese Ferguson, uscito malconcio dal confronto con il Sassuolo, a causa di una doppia contusione alla parte bassa della schiena.

Qui di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Gasperini per la sfida dell'Olimpico contro il Torino:

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah.

Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Gasperini in vista della Coppa ItaliaL'arbitro di Roma-Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS