Roma, i convocati di Gasperini per il Toro: c'è N'Dicka, fuori Ferguson
In vista della sfida dell'Olimpico in programma domani alle ore 21, la Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per il match con il Torino di Marco Baroni, che mette in palio il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Tutto in 90 minuti, con l'Inter che attende di conoscere la sua avversaria nel prossimo turno.
Coppa Italia, i convocati di Gasperini per Roma-Torino
Per quanto concerne le scelte di Gasperini, si rivede Evan N'Dicka, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, dove è stato eliminato dall'Egitto di Momo Salah nei quarti di finale. Out l'irlandese Ferguson, uscito malconcio dal confronto con il Sassuolo, a causa di una doppia contusione alla parte bassa della schiena.
Qui di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Gasperini per la sfida dell'Olimpico contro il Torino:
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy.