Gasperini felice per Arena: "Bravissimo ma ha 16 anni. Se poi vogliamo far giocare i Primavera..."
Roma eliminata dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Gasperini ko contro il Torino di Marco Baroni, che vince 3-2 all'Olimpico e stacca il pass per i quarti della competizione tricolore, dove troverà l'Inter di Cristian Chivu. Nel dopo gara, l'analisi del tecnico giallorosso, che ha parlato anche di mercato: "Son contento per questo ragazzo [Arena, ndr], 16 anni. Adesso ne è arrivato un altro giovanissimo [Robinio Vaz, ndr], che cercheremo di valorizzare. Arena è un ragazzo che ha una carica agonistica importante. Ha forza da vendere e non ha timore. Gioca nelle Under nazionali. L'obiettivo è di valorizzare anche i ragazzi, basta che sia chiaro, e facciamo giocare anche i sedicenni e i Primavera. Dall’inizio dell’anno è una squadra competitiva, sennò non avrebbe fatto i risultati che ha fatto". Interpellato su Bailey, Gasperini continua: "Ha dato dimostrazione di essere vivace e vivo, però ha giocato fuori ruolo e per questo lo ringrazio. In alcune situazioni siamo carenti, dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi da subito o portare avanti il discorso dei giovani. Soddisfatto? Nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva, perché su ragazzi così giovani c’è un progetto direi molto lungo".
Le parole di Gasperini
Gasperini prosegue sulla partita: "Io ho visto tante cose buone, hanno rimontato la partita due volte. Abbiamo ruotato molto la rosa, però è stata una partita aperta. La partita si poteva anche vincere. Poi abbiamo preso questo calcio d’angolo nel finale, ormai pensavamo di andare ai rigori". L'allenatore dei giallorossi sulla stagione: "Di quello che ho visto sono molto soddisfatto, perché abbiamo fatto un girone d’andata e inizio del ritorno molto buono, con i calciatori sempre al meglio delle loro possibilità. Si parla tanto di mercato ma abbiamo una partita da giocare". Infine sulla sconfitta: "Non sono deluso, sono soddisfatto. Senza il gol all'ultimo sarebbe stato perfetto. Abbiamo rischiato di vincere alla fine proprio con Arena. Per me è stata una bella partita".
"Mi aspettavo qualcosa di più dall'attacco a luglio"
Gasperini è poi intervenuto in conferenza stampa: "Mi aspettavo qualcosa di più dall'attacco? Forse me lo aspettavo più da luglio, a gennaio è difficile. Fino ad ora abbiamo fatto bene e vogliamo continuare così: anche stasera abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a questi ragazzi, peccato che la serata è stata rovinata. Mi complimento con loro. C'è del rammarico per i gol presi, ma succede. Potevano essere evitabili, ma la gara è stata combattuta: non butterei la croce a nessuno. Arena? Il gol è un bel segnale: sarà qualcosa che ti rimane. Magari è un predestinato, chi lo sa: è forte fisicamente, non ha paura di niente e ha grande resistenza. Non so se farà sempre il centravanti, ma deve crescere: per l'età che ha è precoce".
Gasperini conclude: "Questi ragazzi sono straordinari. Mi dispiace per loro, io sono molto soddisfatto: abbiamo giocato con Bailey in avanti e lo ha fatto con uno spirito mai visto. Si tratta di un giocatore recuperato, ha dato una bella dimostrazione dopo mesi e dopo tanti infortuni. Adesso, c'è il campionato. Mi dispiace solo per il gruppo e per i tifosi, ma è tosta giocare tutte le competizioni: bisogna accettarlo. Non sono deluso".
