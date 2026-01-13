Gasperini felice per Arena: "Bravissimo ma ha 16 anni. Se poi vogliamo far giocare i Primavera..."

Roma eliminata dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Gasperini ko contro il Torino di Marco Baroni, che vince 3-2 all'Olimpico e stacca il pass per i quarti della competizione tricolore, dove troverà l'Inter di Cristian Chivu. Nel dopo gara, l'analisi del tecnico giallorosso, che ha parlato anche di mercato: "Son contento per questo ragazzo [Arena, ndr], 16 anni. Adesso ne è arrivato un altro giovanissimo [Robinio Vaz, ndr], che cercheremo di valorizzare. Arena è un ragazzo che ha una carica agonistica importante. Ha forza da vendere e non ha timore. Gioca nelle Under nazionali. L'obiettivo è di valorizzare anche i ragazzi, basta che sia chiaro, e facciamo giocare anche i sedicenni e i Primavera. Dall’inizio dell’anno è una squadra competitiva, sennò non avrebbe fatto i risultati che ha fatto". Interpellato su Bailey, Gasperini continua: "Ha dato dimostrazione di essere vivace e vivo, però ha giocato fuori ruolo e per questo lo ringrazio. In alcune situazioni siamo carenti, dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi da subito o portare avanti il discorso dei giovani. Soddisfatto? Nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva, perché su ragazzi così giovani c’è un progetto direi molto lungo".