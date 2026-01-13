Roma, continua la maledizione Coppa Italia: i dati da incubo
ROMA - Continua la maledizione della Coppa Italia per la Roma, battuta 3-2 dal Torino all'Olimpico e subito fuori agli ottavi di finale. Il ko incassato dalla squadra di Gasperini è infatti l'ennesima delusione patita negli ultimi anni in questa competizione dai giallorossi, che l'hanno vinta nove volte ma inseguono la decima dall'ormai lontano 2008, quando trionfarono per l'ultima volta con Spalletti in panchina.
Roma-Torino 2-3: cronaca, statistiche e tabellino
Roma, continua la maledizione Coppa Italia
Da allora in poi solamente due finali disputate ed entrambe perse all'Olimpico dalla Roma, battuta 1-0 dall'Inter nel 2010 e con lo stesso risultato dalla Lazio nel 2013. Datata 2017 invece l'ultima semifinale (sconfitta nel doppio confronto con la Lazio), dopo quelle del 2011 (eliminata dall'Inter) e del 2014 (fuori contro il Napoli). Dal 2018 in poi i giallorossi non sono mai riusciti a superare i quarti di finale della Coppa Italia. Un trend negativo che, per ora, nemmeno Gasperini è riuscito a invertire.
Dal 2008 in poi dati da incubo per i giallorossi
Questi i piazzamenti ottenuti dalla Roma in Coppa Italia dopo il 2008, anno dell'ultimo trionfo: 2009 quarti; 2010 finale; 2011 semifinale; 2012 quarti; 2013 finale; 2014 semifinale; 2015 quarti; 2016 ottavi; 2017 semifinale, 2018 ottavi; 2019 quarti; 2020 quarti; 2021 ottavi; 2022 quarti; 2023 quarti; 2024 quarti; 2025 quarti, 2026 ottavi.