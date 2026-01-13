Roma, continua la maledizione Coppa Italia: i dati da incubo

ROMA - Continua la maledizione della Coppa Italia per la Roma , battuta 3-2 dal Torino all'Olimpico e subito fuori agli ottavi di finale . Il ko incassato dalla squadra di Gasperini è infatti l'ennesima delusione patita negli ultimi anni in questa competizione dai giallorossi, che l'hanno vinta nove volte ma inseguono la decima dall'ormai lontano 2008 , quando trionfarono per l'ultima volta con Spalletti in panchina .

Roma, continua la maledizione Coppa Italia

Da allora in poi solamente due finali disputate ed entrambe perse all'Olimpico dalla Roma, battuta 1-0 dall'Inter nel 2010 e con lo stesso risultato dalla Lazio nel 2013. Datata 2017 invece l'ultima semifinale (sconfitta nel doppio confronto con la Lazio), dopo quelle del 2011 (eliminata dall'Inter) e del 2014 (fuori contro il Napoli). Dal 2018 in poi i giallorossi non sono mai riusciti a superare i quarti di finale della Coppa Italia. Un trend negativo che, per ora, nemmeno Gasperini è riuscito a invertire.

Dal 2008 in poi dati da incubo per i giallorossi

Questi i piazzamenti ottenuti dalla Roma in Coppa Italia dopo il 2008, anno dell'ultimo trionfo: 2009 quarti; 2010 finale; 2011 semifinale; 2012 quarti; 2013 finale; 2014 semifinale; 2015 quarti; 2016 ottavi; 2017 semifinale, 2018 ottavi; 2019 quarti; 2020 quarti; 2021 ottavi; 2022 quarti; 2023 quarti; 2024 quarti; 2025 quarti, 2026 ottavi.