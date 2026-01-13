Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Roma-Torino diretta Coppa Italia: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE© Getty Images

Roma-Torino diretta Coppa Italia: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE

Gasperini sfida Baroni in gara secca negli ottavi: dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale
Chiara Zucchelli
3 min
Aggiorna

È una competizione a cui Gian Piero Gasperini e la Roma tengono tantissimo. La sfida, però, non è delle più semplici: all'Olimpico, in gara secca, arriva il Torino di Baroni. Oltre 50mila gli spettatori previsti, si scende in campo alle 21. Gasperini ci crede, la Roma pure, anche perché è un trofeo che a Trigoria manca da una vita: maggio 2008, c'era ancora il primo Spalletti. I granata però, che domenica in casa riceveranno proprio i giallorossi, vogliono regalarsi i quarti contro l'Inter. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, il racconto in diretta.

 

19:33

Robinio Vaz arrivato a Roma

Intanto, Robinio Vaz è arrivato a Ciampino e sta andando subito all'Olimpico per Roma-Torino

 

 

19:22

Dove vedere in tv Roma-Torino

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, su Italia Uno. QUI tutti i dettagli

19:06

Roma-Torino, la probabile formazione dei giallorossi

Senza attaccanti di ruolo (Ferguson e Dovbyk sono infortunati), la Roma potrebbe optare ancora una volta per Dybala centravanti. QUI la probabile formazione dei giallorossi

 

19:01

Roma-Torino, in campo alle 21

Roma-Torino si gioca alle 21 all'Olimpico. Prima, alle 19.15, a Ciampino arriverà Robinio Vaz

Roma, Stadio Olimpico

 

 

 

 

