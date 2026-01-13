Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..."

Ranieri duro su Raspadori: "Non era interessato"

"Non vorrei parlare di mercato, ma Raspadori lo seguivamo anche se avevamo altre scelte. Quando poi si è capito che non era interessato alla nostra chiamata... Non ha mai voluto parlare con noi, non voleva venire, non era interessato. Sarà stato per il fatto che lo prendevamo in prestito e non definitivo, non lo so".