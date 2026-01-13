Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..."
ROMA - Grande giornata di mercato per la Roma, che chiude Robinio Vaz. Sfumato definitivamente Giacomo Raspadori, con le dure parole di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ai microfoni di Sportmediaset, il senior advisor del club giallorosso ha chiuso la questione senza usare mezzi termini.
Ranieri duro su Raspadori: "Non era interessato"
"Non vorrei parlare di mercato, ma Raspadori lo seguivamo anche se avevamo altre scelte. Quando poi si è capito che non era interessato alla nostra chiamata... Non ha mai voluto parlare con noi, non voleva venire, non era interessato. Sarà stato per il fatto che lo prendevamo in prestito e non definitivo, non lo so".