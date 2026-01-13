Chi è Arena, il baby della Roma che ha segnato all'esordio al Torino

Neppure un minuto e subito un gol, e che gol, sotto la Curva Sud. Antonio Arena è nato a Sidney il 10 febbraio 2009 . Il che significa che tra meno di un mese compirà 17 anni. Gian Piero Gasperini, sotto di un gol all'Olimpico in Coppa Italia negli ottavi contro il Torino , lo ha messo negli ultimi 10' come mossa della disperazione. Il ragazzino, però, non è tipo da emozionarsi. E così, dopo neppure un minuto, ha segnato il primo gol tra i grandi. Colpo di testa ad insaccare su cross delizioso di Wesley e via.

Di seguito riproponiamo un'intervista dello scorso novembre realizzata prima della storica semifinale Mondiale Under 17.

Di te si parla da tempo, Gasperini ti ha già convocato in prima squadra.

"Allenarmi con lui e la prima squadra mi piace, imparo tantissimo".

A Roma dove vivi?

"Nel convitto della società".

Cosa significa per te la Nazionale?

"Per me è un vero onore indossare questa maglia. Sono molto grato per l'opportunità che mi è stata data e darò sempre il massimo in ogni partita fino alla fine".

I tuoi sogni?

"Giocare il Mondiale e la Champions League".

L'Australia ti manca visto che sei nato a Sydney?

"Mi manca l'Australia, sì, perché è stata la mia casa per 14 anni. Lì ho la mia famiglia e i miei amici, che riesco a vedere solo una volta all'anno, ma fa parte del sacrificio e va bene così".

A 16 anni, in fondo, i sogni sono i più grandi compagni di viaggio, anche se si deve attraversare il mondo per conquistarli.