Cosmi e la dura frecciata a Dovbyk e Ferguson: "Ha tirato più Arena che loro due..."

Il gol di Antonio Arena tiene vivo il tema "prima punta" in casa Roma , complici le assenze degli infortunati Dovbyk e Ferguson , che non sono riusciti ad incidere nella prima metà di stagione. Nel dopo gara, non ha certo risparmiato i due attaccanti giallorossi Serse Cosmi , protagonista nello studio di Mediaset a tu per tu con Gasperini .

Cosmi, che frecciata a Dovbyk e Ferguson: "Ha fatto più tiri Arena oggi che..."

Così Serse Cosmi nel salotto di Italia Uno, rivolgendosi a Gasperini: "Ha fatto più tiri Arena oggi che Ferguson e Dovbyk messi insieme durante l'anno...", ha detto l'ex tecnico del Perugia, sottolineando lo scarso apporto in zona gol dei due centravanti giallorossi, oggi assenti per infortunio. Dopo averlo salutato con un amichevole sorriso, il Gasp ha risposto con chiarezza al suo collega, in attesa del mercato.