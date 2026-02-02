Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa Italia, gli arbitri per i quarti di finale: Inter-Torino a Marchetti, Fabbri dirige Atalanta-Juve

Ufficiali le designazioni dell'Aia per le prime due sfide del tabellone: tutti i dettagli
Tags coppa italia Designazioni arbitrali

MILANO - L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare che aprono il programma dei quarti di finale di Coppa Italia calendarizzate in settimana. Per la sfida tra l'Inter di Chivu e il Torino di Baroni, in campo mercoledì 4 febbraio alle 21 all''U-Power Stadium' di Monza, è stato designato Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Assistenti Mondin e Ceolin, quarto uomo Bonacina e al Var La Penna e Giua.

Coppa Italia, Fabbri dirige Atalanta-Juve

Il giorno dopo, giovedì 5 febbraio, si scende in campo alla 'New Balance Arena' per l'attesa sfida tra Atalanta e Juve (calcio d'inizio alle 21). Il match di Bergamo tra la 'Dea' di Palladino e la 'Vecchia Signora' di Spalletti sarà diretto da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti Bercigli e Zingarelli, quarto uomo Feliciani, addetti al Var Abisso e Camplone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

