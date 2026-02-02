Coppa Italia, gli arbitri per i quarti di finale: Inter-Torino a Marchetti, Fabbri dirige Atalanta-Juve

MILANO - L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare che aprono il programma dei quarti di finale di Coppa Italia calendarizzate in settimana. Per la sfida tra l'Inter di Chivu e il Torino di Baroni, in campo mercoledì 4 febbraio alle 21 all''U-Power Stadium' di Monza, è stato designato Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Assistenti Mondin e Ceolin, quarto uomo Bonacina e al Var La Penna e Giua.