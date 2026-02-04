Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
Dopo aver battuto il Venezia agli ottavi, l'Inter di Cristian Chivu sfida il Torino di Marco Baroni in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Riflettori puntati sui nerazzurri, reduci dal successo di Cremona e in testa alla classifica di Serie A. I granata, una volta eliminata la Roma di Gasperini, vogliono provare a regalarsi le semifinali della competizione tricolore. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Napoli-Como.
Inter-Torino, l'orario
Inter-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21 sul neutro dello "U-Power Stadium" di Monza, scelto per ovviare all'indisponibilità di San Siro in vista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Dove vedere Inter-Torino in diretta tv
Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Inter-Torino, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia
Servizio streaming attivo gratuitamente sull'app Mediaset Infinity e sul sito mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Baroni
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; F.P. Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 25 Akanji, 11 Luis Henrique, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 8 Sucic, 7 Zielinski, 45 Bovo, 9 M.Thuram, 10 L. Martinez.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, R. Obrador; Kulenovic, Adams. Allenatore: Baroni.
A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 77 Ebosse, 61 Tameze, 6 Ilkhan, 14 Anjorin, 20 Lazaro, 83 Perciun, 92 Njie, 91 Zapata.
Indisponibili: Schuurs, Nkounkou, Biraghi, Iilic, Gineitis, Aboukhlal, Simeone, Ismajli. Squalificati: -. Diffidati: Aboukhlal, Lazaro.
