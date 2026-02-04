Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Dopo aver battuto il Venezia agli ottavi, l' Inter di Cristian Chivu sfida il Torino di Marco Baroni in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia 2025/26 . Riflettori puntati sui nerazzurri, reduci dal successo di Cremona e in testa alla classifica di Serie A . I granata, una volta eliminata la Roma di Gasperini, vogliono provare a regalarsi le semifinali della competizione tricolore. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Napoli-Como .

Inter-Torino, l'orario

Inter-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21 sul neutro dello "U-Power Stadium" di Monza, scelto per ovviare all'indisponibilità di San Siro in vista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

Inter-Torino, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo gratuitamente sull'app Mediaset Infinity e sul sito mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.