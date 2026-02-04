Bonny esce zoppicando, fuori anche Thuram: il doppio cambio di Chivu in Inter-Torino

Inter-Torino, Bonny e Thuram sostituiti: cosa è successo

Con i nerazzurri avanti 2-0 in virtù delle reti segnate da Bonny al 35' e da Diouf a inizio secondo tempo (48'), al 56' il tecnico dei nerazzurri Chivu è stato infatti costretto a sostituire lo stesso Bonny (uscito zoppicando). Insieme a lui esce, a sorpresa, anche Thuram: inizialmente si pensava per un problema fisico, ma si è poi rivelata essere una scelta tecnica di Chivu, presa non troppo bene dall'attaccante francese. Al loro posto Pio Esposito e da Lautaro Martinez, mentre nello stesso 'slot' Sucic ha preso il posto di Mkhitaryan a centrocampo. E subito dopo il triplo cambio dei nerazzurri, il Toro ha accorciato le distanze con Kulenovic (57').