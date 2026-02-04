Inter-Torino diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Si apre il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Inter e Torino . Il campo neutro dello stadio Brianteo di Monza sarà la cornice della partita, visti i preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro . Nerazzurri che arrivano alla partita dopo aver consolidato il primo posto in classifica con la vittoria contro la Cremonese. Tutto facile per la squadra di Chivu agli ottavi del torneo dove aveva eliminato il Venezia con un netto 5-1. Più combattutto il passaggio del turno per il Torino che aveva espugnato l'Olimpico contro la Roma : il gol di Ilkhan al 90' aveva mandato Baroni ai quarti tenendo vive le speranze in una stagione tutt'altro che esaltante per i granata. Chi vincerà la partita tra Inter e Torino sfiderà in semifinale la vincente di Como-Napoli . Segui la partita sul Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:50

Marotta prima di Inter-Torino: "Petardo contro Audero? Gesto da archiviare velocemente"

Marotta a Sport Mediaset: "L'Inter ha l'obbligo di cercare di ottenere sempre il massimo. Questo tour de force dovrà essere gestito da Chivu che ha fatto le sue scelte di tutto rispetto. Abbiamo una rosa numerosa e di qualità. Petardo contro Audero? Abbiamo recepito il gesto come un atto insulso, che non ha a che fare nulla con questo sport. Poi ci sono i delinquenti e ci fanno trovare impreparati, saranno condannati dalla giustizia. Una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché tutti i tifosi dell'Inter non sono fatti di questa pasta. Il duello per lo scudetto non è solo con il Milan, tutte in alta classifica possono ambire al massimo risultato. Il fatto che il Milan sia l'unica a dover gestire un solo impegno settimanale è un vantaggio. Ma noi siamo abituati a gestire numerose partite e non possiamo arrenderci. Dobbiamo combattere con lo stress psicofisico che queste competizioni comportano. Mercato? Si chiama di riparazione e noi non dovevamo riparare niente. Il lavoro in estate è stato superlativo, abbiamo messo a disposizione di Chivu 24 giocatori. Questo organico soddisfa l'allenatore e la società. Avevamo il problema di Dumfries che è alle prese con il recupero, ma siamo tutti ottimisti per il suo ritorno in campo".

20:45

Petrachi: "L'Inter ha il miglior organico della Serie A, ma ce la giocheremo"

Petrachi nel pre partita: "L'Inter ha il miglior organico della Serie A, ma ce la giocheremo. Siamo qui per questo. Purtroppo abbiamo perso Casadei che non si è sentito bene stamattina, Adams ha un fastidio muscolare e non è giusto rischiarlo. Valuteremo i ragazzi nuovi, spero che ci diano una mano perché ne abbiamo bisogno. A Roma una bella gara, spero che stasera la affronteremo come quel giorno. nelle partite secche nascono sempre dei perché. Spero che faremo una partita da Toro poi vediamo. Gli obiettivi di mercato sono stati raggiunti, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto".

20:40

Coco: "La partita di Roma deve tracciare la strada"

Saul Coco nel pre partita: "Non sarà facile per noi ma se facciamo una partita di squadra avremo le nostre opportunità. Dovremo essere compatti. La vittoria di Roma deve tracciare la strada, siamo rimasti sempre in partita e nel calcio poi pò succedere di tutto. Noi dobbiamo fare una grande partita poi si vedrà".

20:35

Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo"

Diouf a Sport Mediaset: "Scendiamo in campo sempre per vincere. la Coppa Italia è un obiettivo importante. Oggi dobbiamo andare avanti. La fiducia sta crescendo. Ho già segnato in Coppa Italia e voglio fare lo stesso oggi. Sono contento di giocare questa partita. Mai facile giocare contro il Torino, partita diversa rispetto a quella in campionato. Loro vorranno vincere, noi dobbiamo giocare come sappiamo".

20:30

Trasferte vietate ai tifosi dell'Inter

Weekend difficile per l'ambiente Inter nonostante la vittoria a Cremona: il provvedimento contro i tifosi nerazzurri dopo il lancio del petardo ad Audero.

20:20

L'arbitro di Inter-Torino

A Monza va in scena la sfida tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco l'arbitro della sfida.

20:10

La formazione ufficiale del Torino

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen. Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Njie, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni.