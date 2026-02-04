Marotta sul mercato dell'Inter: "Non dovevamo riparare niente". Poi sul Milan...

MONZA - Il calciomercato continua a far discutere anche dopo la chiusura della sessione invernale riservata ai trasferimenti e di quello dell'Inter ha parlato Giuseppe Marotta prima della sfida contro il Torino , valida per i quarti di finale della Coppa Italia e in programma allo 'U-Power Stadium' di Monza .

Marotta e il mercato dell'Inter a gennaio

"Quello di gennaio si chiama mercato di riparazione e noi non dovevamo riparare niente - ha spiegato il presidente dei nerazzurri ai microfoni di 'Italia 1'-. Questo organico soddisfa la società e l'allenatore. Avevamo quel piccolo problema di Dumfries di cui non sappiamo la durata del recupero. Non mi esprimo perché chiaramente sono situazioni molto delicate, però siamo tutti ottimisti che possa rientrare velocemente".

Il giudizio sulle scelte di Chivu

Marotta ha poi parlato della formazione schierata contro il Torino dal tecnico Chivu, che ha optato per un ampio turnover e schierato da titolari due baby della Primavera come Kamate e Cocchi: "L'Inter ha l'obbligo di partecipare e fare il massimo. Il tour de force ci porta a usare saggiamente le nostre risorse. Siamo ottimisti per stasera e per quello che Chivu ha deciso".

La multa inflitta al club per il petardo di Cremona

Una battuta poi sulla multa inflitta all'Inter per il petardo lanciato dal settore ospiti verso il portiere Audero nel recente match di campionato vinto dai nerazzurri allo "Zini": "Multa? Abbiamo valutato il gesto come un atto insulso e straordinariamente negativo. Purtroppo ci sono dei delinquenti che saranno oggetto di condanna, noi tuteleremo la società e tutti i tifosi che hanno principi nettamente diversi: non sono fatti di questa pasta".

Il duello per lo scudetto con il Milan

Chiusura sulla sfida a distanza per lo scudetto con il Milan, secondo nella classifica di Serie A a -5 dall'Inter: "Il duello non è solo con loro, siamo un gruppetto e tutte possono ambire al massimo dei risultati. Il Milan è l'unica a dover pianificare le partite di campionato ed è un vantaggio. Ma noi siamo abituati a gestire così tante partite - ha concluso Marotta -, non possiamo arrenderci e dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni".