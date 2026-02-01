Cremonese-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
CREMONA - La Cremonese di Davide Nicola ospita l'Inter di Cristian Chivu in occasione della sfida dello stadio 'Giovanni Zini', valida per la 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da dieci risultati utili consecutivi in campionato (9 vittorie e un pareggio) vogliono consolidare il primato e allungare a +8 sul Milan di Allegri, impegnato martedì 3 febbraio a Bologna, mentre i grigiorossi (3 pari e 5 ko nelle ultime otto) vogliono tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.
17:20
Zielinski: "Cremonese? Non ci sono gare facili, dobbiamo vincere"
"Non ci sono gare facili, non si può sottovalutare nessuno, la Cremonese ha dimostrato di poter stare a questi livello, bisogna esser concentrati con voglia di vincere. Bisogna vincere, fare il nostro gioco, esser la miglior versione di noi stessi e portare punti a Milano". Così il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ai canali ufficiali del club nerazzurro. "La mia versione? Sto bene, sono contento non ho problemi fisici e cerco sempre di migliorare", sottolinea il numero 7 interista.
17:15
Psv, che frecciata di Brands all'Inter: "Perisic? Qualcuno lo ha contattato, a quanto pare si fa così ma..."
"Perisic? Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con il giocatore. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta". Sono le parole del direttore generale del Psv Eindhoven, Marcel Brands, che ai microfoni del sito specializzato 'NOS', ha lanciato più di una frecciata al club nerazzurro togliendo di fatto l'esterno croato dal mercato.
17:10
Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare
Chivu dopo Calhanoglu, dovrà fare a meno anche del centrocampista sardo nelle prossime partite. I DETTAGLI
17:00
Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh, Grassi, Zerbin, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.
16:55
Per Jones all'Inter è una corsa contro il tempo. E Frattesi resta in bilico
Bisogna trovare il sostituto per poter cedere l’azzurro al Nottingham: IL PUNTO SUL MERCATO NERAZZURRO
16:50
Nicola elogia l'Inter in conferenza stampa: "Sono dei marziani"
Le parole dell'allenatore della Cremonese alla vigilia della gara contro i nerazzurri
16:45
Cremonese-Inter, i precedenti
Tutto quello che c'è da sapere sui confronti diretti tra i grigiorossi e i nerazzurri:
16:40
Cremonese-Inter, dove vederla in streaming
La sfida tra grigiorossi e nerazzurri sarà visibile live anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.
16:35
Dove vedere Cremonese-Inter in diretta tv
Il match dello stadio 'Zini' sarà trasmesso in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
16:30
Serie A, è il giorno di Cremonese-Inter
La sfida tra i grigiorossi di Nicola e i nerazzurri di Chivu, valida per la 23esima giornata di Serie A, è in programma oggi - domenica 1° febbraio - con calcio d'inizio fissato per le ore 18.
Stadio 'Giovanni Zini' - Cremona