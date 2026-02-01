Cremonese-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

CREMONA - La Cremonese di Davide Nicola ospita l'Inter di Cristian Chivu in occasione della sfida dello stadio 'Giovanni Zini' , valida per la 23esima giornata di Serie A . I nerazzurri, reduci da dieci risultati utili consecutivi in campionato (9 vittorie e un pareggio) vogliono consolidare il primato e allungare a +8 sul Milan di Allegri , impegnato martedì 3 febbraio a Bologna , mentre i grigiorossi (3 pari e 5 ko nelle ultime otto) vogliono tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione .

17:20

Zielinski: "Cremonese? Non ci sono gare facili, dobbiamo vincere"

"Non ci sono gare facili, non si può sottovalutare nessuno, la Cremonese ha dimostrato di poter stare a questi livello, bisogna esser concentrati con voglia di vincere. Bisogna vincere, fare il nostro gioco, esser la miglior versione di noi stessi e portare punti a Milano". Così il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ai canali ufficiali del club nerazzurro. "La mia versione? Sto bene, sono contento non ho problemi fisici e cerco sempre di migliorare", sottolinea il numero 7 interista.

17:15

Psv, che frecciata di Brands all'Inter: "Perisic? Qualcuno lo ha contattato, a quanto pare si fa così ma..."

"Perisic? Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con il giocatore. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta". Sono le parole del direttore generale del Psv Eindhoven, Marcel Brands, che ai microfoni del sito specializzato 'NOS', ha lanciato più di una frecciata al club nerazzurro togliendo di fatto l'esterno croato dal mercato.

17:10

Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare

Chivu dopo Calhanoglu, dovrà fare a meno anche del centrocampista sardo nelle prossime partite. I DETTAGLI

17:00

Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh, Grassi, Zerbin, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

16:55

16:50

16:45

