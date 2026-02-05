Dove vedere Atalanta-Juve di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Archiviato il mercato invernale, la Juventus di Luciano Spalletti fa visita all' Atalanta di Raffaele Palladino in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia . In palio il pass per le semifinali contro la vincente di Bologna-Lazio . Bianconeri reduci dal successo esterno di Parma, mentre la Dea viene dal prezioso pari di Como, arricchito dal penalty neutralizzato da Carnesecchi. Nel turno precedente della competizione tricolore, le due squadre hanno eliminato Genoa e Udinese.

Atalanta-Juve, l'orario

Atalanta-Juve andrà in scena oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 21 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv

Atalanta-Juve sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

Atalanta-Juve, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo gratuitamente sull'app Mediaset Infinity e sul sito mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dei quarti di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.