Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palladino: "Sto ritrovando la vera Atalanta. Vittoria per i tifosi"

Il tecnico festeggia il bel successo sulla Juve e guarda avanti: "Ora servono altri risultati positivi"
2 min

Un tris alla Juve per volare in semifinale di Coppa Italia. L’Atalanta batte nettamente i bianconeri e sogna il trofeo. Scamacca, Sulemana, Pasalic: Palladino mette in campo una squadra perfetta e azzecca tutti i cambi: “Sono felice, ringrazio i ragazzi, la squadra, i tifosi, la società. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, lo stadio era una bolgia. Stasera è stato tutto magico. Stiamo crescendo e voglio sottolineare l’impegno di chi è subentrato: hanno fatto la differenza. Conto su tutti i ragazzi. Siamo stati compatti, perché la Juve mi ha impressionato allenata benissimo. Venivano da tanti risultati positivi e questo dà ancora più valore. Potevano segnare loro, siamo onesti. A fine primo tempo ho detto alla squadra di abbassarci: hanno detto no lanciando un grande segnale”, le parole del tecnico nerazzurro a Mediaset.

Palladino e i complimenti all’Atalanta

“Noi dovevamo ritrovare il vero dna. Questo è un gruppo di grandi uomini e nelle difficoltà sono venuti fuori. Abbiamo tre competizioni e questo mese sarà difficile. Bisogna continuare a lavorare bene, a crescere, a fare risultati. Ora mi aspetto una grande prova contro la Cremonese, perché a volte siamo caduti con squadre inferiori sulla carta. La mia filosofia? Mi piace difendere, attaccando. Se siamo aggressivi recuperiamo la palla alti”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Percassi, il retroscena su RaspadoriChiellini e il segreto di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS