Palladino: "Sto ritrovando la vera Atalanta. Vittoria per i tifosi"

Un tris alla Juve per volare in semifinale di Coppa Italia. L’Atalanta batte nettamente i bianconeri e sogna il trofeo. Scamacca, Sulemana, Pasalic: Palladino mette in campo una squadra perfetta e azzecca tutti i cambi: “Sono felice, ringrazio i ragazzi, la squadra, i tifosi, la società. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, lo stadio era una bolgia. Stasera è stato tutto magico. Stiamo crescendo e voglio sottolineare l’impegno di chi è subentrato: hanno fatto la differenza. Conto su tutti i ragazzi. Siamo stati compatti, perché la Juve mi ha impressionato allenata benissimo. Venivano da tanti risultati positivi e questo dà ancora più valore. Potevano segnare loro, siamo onesti. A fine primo tempo ho detto alla squadra di abbassarci: hanno detto no lanciando un grande segnale”, le parole del tecnico nerazzurro a Mediaset.