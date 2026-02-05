Atalanta-Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Dopo la vittoria dell'Inter ai danni del Torino , prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Atalanta e Juventus . I bergamaschi, imbattuti in campionato da oltre un mese, arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Genoa con un secco 4-0. La squadra di Spalletti , con la sfida di Bergamo, inizia un vero e proprio tour de force tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La fase clou della stagione è arrivata e i bianconeri vogliono iniziare con il piede giusto. Dopo aver eliminato l' Udinese agli ottavi, la finale dell'Olimpico rimane un obiettivo concreto. Chi vincerà la sfida della New Balance Arena affronterà la vincente di Bologna-Lazio in semifinale. Segui la partita sul Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:42

Chiellini: "C'è bisogno di tutti. Spalletti ha lavorato tanto a Natale"

Chiellini ha poi proseguito: "C'è bisogno di tutti, ma rispetto a qualche mese fa è rientrato qualche giocatore, come Miretti e Gatti per esempio. Anche chi è riuscito a performare meno, speriamo possa fare meglio perché c'è bisogno di tutti. Per quanto riguarda Luciano, me l'aspettavo e me lo auguravo. Ha lavorato tanto a ridosso di Natale, dopo aver giocato tanto. La squadra è riuscita a recepire quello che chiedeva il mister, dopo aver giocato ogni tre giorni, e ha cominciato a fare il salto di qualità".

20:40

Chiellini a Mediaset: "Gara secca, ci teniamo. Sul mercato..."

Così Giorgio Chiellini a Mediaset: "È un quarto di finale di Coppa Italia, gara secca, entrambe le squadre cercheranno di vincere la partita. Consapevoli delle difficoltà e dell'intensità che servirà per tenere testa all'Atalanta soprattutto in Coppa Italia. Ci teniamo. Rammarico per l'attaccante mancato? Abbiamo scandagliato il mercato e tante situazioni che potevano darci una mano, per supplire all'assenza di Vlahovic, con l'operazione che è andata bene e siam contenti di come stia procedendo. Con Dusan non avremmo avuto bisogno di niente, ma abbiamo giocatori che hanno preso fiducia e stanno giocando con continuità più o meno gli stessi undici. Sta rientrando Gatti dopo un problema al ginocchio e possiamo darci tutti una mano in questo periodo".

20:37

Luca Percassi: "Tutte le nostre energie per supportare il progetto tecnico"

Così Luca Percassi a Mediaset: "Sappiamo che dopo il ciclo Gasperini non sarebbe stato facile ripartire, ma abbiamo messo tutti noi stessi e tutte le nostre energie per supportare il progetto tecnico. E speriamo di andare avanti così".

20:30

In campo de Roon e Ahanor, squalificati in campionato

Come previsto, Raffaele Palladino ha scelto di schierare dal primo minuto de Roon e Ahanor, squalificati in vista del prossimo turno di campionato. Turno di riposo forzato per loro nel weekend.

20:21

Cambiaso nella posizione di Yildiz

Spalletti non rischia Kenan Yildiz e lancia Cambiaso nel trio alle spalle di Jonathan David. Panchina per Miretti, che sembrava destinato ad una maglia dal 1'.

20:10

Il tabellone della Coppa Italia

20:02

Le scelte ufficiali di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

20:01

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; K. Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.

19:55

Dove vedere Atalanta-Juve in tv

19:45

Prima chiamata per Boga e Holm

Prima convocazione per i neo arrivati Boga e Holm, acquistati nel mercato di riparazione. C'è anche Yildiz, recuperato. L'ELENCO COMPLETO

19:35

Le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Zalewski e Raspadori dal 1', riposo per Yildiz: le possibili scelte di Palladino e Spalletti per Atalanta-Juventus.

19:30

Atalanta-Juve, cresce l'attesa

Tutto pronto alla New Balance Arena per la partita tra Atalanta e Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: fischio d'inizio in programma alle 21.

New Balance Arena - Bergamo