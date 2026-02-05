Juve, i convocati per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: prima chiamata per Boga e Holm

Match day per la Juventus di Luciano Spalletti, oggi ospite dell' Atalanta di Raffaele Palladino alla "New Balance Arena" di Bergamo . Occasione ghiotta per vedere all'opera anche i nuovi acquisti del club bianconero, che nel rush finale del mercato invernale ha scelto di ingaggiare Jeremie Boga ed Emil Holm .

Atalanta-Juve, i convocati di Spalletti per i quarti di Coppa Italia

C'è anche Kenan Yildiz tra i convocati di Luciano Spalletti per Atalanta-Juve, una volta superato l'affaticamento muscolare che aveva fatto scattare un piccolo campanello d'allarme in casa bianconera. Presenti Boga ed Holm, mentre sono assenti i lungodegenti Vlahovic e Milik.

Questo l'elenco completo dei convocati della Juve: 1 Perin, 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.