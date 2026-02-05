Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, i convocati per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: prima chiamata per Boga e Holm

L'elenco diramato dal club bianconero in vista della gara valida per i quarti di finale: c'è anche Kenan Yildiz
2 min
Tagscoppa italiajuveatalanta

Match day per la Juventus di Luciano Spalletti, oggi ospite dell'Atalanta di Raffaele Palladino alla "New Balance Arena" di Bergamo. Occasione ghiotta per vedere all'opera anche i nuovi acquisti del club bianconero, che nel rush finale del mercato invernale ha scelto di ingaggiare Jeremie Boga ed Emil Holm.

Atalanta-Juve, i convocati di Spalletti per i quarti di Coppa Italia

C'è anche Kenan Yildiz tra i convocati di Luciano Spalletti per Atalanta-Juve, una volta superato l'affaticamento muscolare che aveva fatto scattare un piccolo campanello d'allarme in casa bianconera. Presenti Boga ed Holm, mentre sono assenti i lungodegenti Vlahovic e Milik.

Questo l'elenco completo dei convocati della Juve: 1 Perin, 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Dove vedere Atalanta-JuvePalladino alla vigilia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS