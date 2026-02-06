Atalanta-Juventus: sequestrati coltelli e bombe carta, Daspo al tifoso che ha invaso il campo

Atalanta-Juventus di Coppa Italia si è conclusa con il risultato di 3-0 per i padroni di casa. L'accesa rivalità tra i tifosi delle due squadre, ha fatto si che la Questura di Bergamo disponesse controlli molto elevati per la partit, per evitare scontri sia prima che dopo il match. L'attenzione della Polizia di Stato è stata efficace in quanto, qualcosa di pericoloso è stato trovato.

Sequestrate due bombe carta ed un coltello: tifosi ospiti in fase di identificazione

La Polizia di Stato era in massima allerta e nei controlli prima dell'ingresso all'impianto sportivo di Bergamo, la New Balance Arena, sono stati rinvenuti dei materiali pericolosi accuratamente occultati nell'antistadio del settore ospiti, dunque ritenuti nella disponibilità dei tifosi bianconeri. Si trattava di due bombe carta e di un coltello a serramanico, nelle zone adiacenti all'ingresso dedicato agli ospiti, che con ogni propabilità, usciti dalle navette con cui erano arrivati, se ne erano liberati. In più la DIGOS ha disposto il daspo per un tifoso presente nella Curva Sud, poiché a fine partita ha provato a raggiungere i calciatori in campo durante il giro di saluti conclusivi, scavalcanco una barriera.