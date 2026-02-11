Conte furibondo e il gesto delle dita in conferenza stampa dopo Napoli-Como: “Da oggi in poi…”. E cita una frase di Mourinho
NAPOLI - È rovente il post-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia conclusosi con l'eliminazione degli azzurri ai calci di rigore. Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte - deluso e amareggiato per il risultato maturato al 'Maradona' - va su tutte le furie: prima, ai microfoni di Mediaset, risponde in maniera dura sulla possibile rimonta del Napoli in chiave scudetto (qui i dettagli) poi, in conferenza stampa, perde definitivamente le staffe.
Napoli, Conte furibondo: il gesto delle dita è virale
Il tecnico azzurro è una furia. In una infuocata conferenza stampa post-partita, diventata virale sul web, ribadisce un concetto e lancia più di una frecciata ai suoi rivali con tanto di gesti plateali e riferimento a José Mourinho e alla storica conferenza dello Special One datata 2009: "In due anni abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Quindi adesso inizio a fare così: ogni volta che verrà in conferenza mi metto così, faccio il due con le dita e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli (fai i gesti, con le dita, del due e dello zero, ndr)".