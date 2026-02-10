Conte, risposta durissima in diretta tv: "Scudetto? Di che parliamo. Per gli infortuni c'è solo una cosa da fare..."

Napoli-Como 7-8 dcr (1-1): cronaca, statistiche e tabellino

Conte, il botta e risposta con Mauro in diretta tv

Quando gli è stato chiesto dall'ex azzurro se sia riuscito a darsi una spiegazione ai tanti infortuni collezionati in questa stagione dal Napoli, Conte ha replicato così: "Con tutto il rispetto, perché ci conosciamo, ma che domanda è? Come fai a prevedere l'infortunio di Di Lorenzo, quello di Lukaku che si è strappato il tendine o quello di De Bruyne che si è staccato il tendine della gamba già operata? O quello di Gilmour che ha avuto problematiche pubalgiche, è andato a operarsi ed è stato tre mesi fuori? O quello di Anguissa che si è fatto male in nazionale? Una spiegazione è quella che dobbiamo andare al santuario - ha scherzato con amarezza il tecnico dei campioni d'Italia -, perché sono infortuni gravi che ti pesano per tutta la stagione. Giocare sistematicamente con 6-7 giocatori importanti fuori non è facile e anche operare a saldo zero nel mercato di gennaio è stato difficile".

La domanda sullo scudetto dopo l'eliminazione contro il Como

Ancora dallo studio di 'Italia 1' gli hanno poi chiesto se adesso, con il solo campionato da affrontare dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League, pensa di poter riportare il Napoli a lottare per lo scudetto, Conte ha risposto ancora in maniera dura: "Nelle nostre condizioni stiamo già facendo qualcosa di straordinario. Lo scudetto? Abbiamo nove punti di distacco e abbiamo problematiche serie. C'è l'Inter che sta viaggiando, ma anche il Milan e la Juve, poi la Roma e il Como. Cerchiamo di essere seri anche nelle domande e nelle analisi, altrimenti poi diventa tutto ridicolo".

Nessun commento sull'arbitro, ma un invito a Rocchi

Conte non è invece voluto entrare nel merito delle decisioni prese in campo dall'arbitro Gianluca Manganiello, contestate in campo dai calciatori del Napoli per il mancato secondo giallo a Ramon (che l'ha rischiato in un paio di occasioni): "Non adiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa o qualcuno che si lamenta - ha detto il tecnico azzurro -. Sicuramente non è una buona stagione questa qui per gli arbitri e per il Var e io mi auguro che trovino qualche soluzione per migliorare, perché sono tutti a lamentarsi. Come noi tecnici miglioriamo le nostre squadre penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e i Var. Ci sono troppe lamentale in ogni partita e questo non va bene per il calcio".

Gli elogi del tecnico al suo Napoli

Conte, nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, ha comunque elogiato il suo Napoli: "Onore ai ragazzi perché affrontavamo un Como che aveva l'organico al completo e veniva da dieci giorni di pausa. Noi invece abbiamo giocato tre giorni prima con il Genoa, chiudendo in dieci e perdendo anche McTominay. Ai ragazzi non posso dire niente perché stiamo andando al di là dei nostri limiti attuali, perché abbiamo troppe poche risorse per le ambizioni che abbiamo. Oggi potevamo passare anche noi ai rigori e dispiace, ma in questi anni abbiamo comunque già messo in bacheca uno scudetto e una Supercoppa. Nelle nostre condizioni qualsiasi squadra e qualsiasi allenatore farebbero fatica, ringrazio anzi i tifosi che continuano a sostenerci perché vedono l'impegno che mettiamo in campo".