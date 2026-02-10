Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli
Napoli
Como
Como
21:00
Coppa Italia - 10.02.2026
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
21:00
Como

Napoli-Como diretta Coppa Italia: segui i quarti LIVE

Conte e Fabregas si giocano un posto nella semifinale del torneo, la vincente affronterà l'Inter: aggiornamenti in tempo reale
5 min
Tagscoppa italianapoliComo
Aggiorna

Prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Napoli e Como si affrontano per un posto in semifinale. La vincente giocherà contro l'Inter nel prossimo turno. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo aver conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato in casa del Genoa all'ultimo minuto. Azzurri che avevano centrato la qualificazione i quarti di finale con la vittoria ai rigori negli ottavi contro il Cagliari. Como che invece agli ottavi aveva eliminato in rimonta la Fiorentina. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

20:20

Napoli-Como, chi affronterà in semifinale la vincente

Napoli e Como si giocano un posto nella semifinale di Coppa Italia: chi vincerà la sfida del Maradona affronterà l'Inter nella doppia sfida decisiva per andare in finale.

20:10

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas.

20:00

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Conte.

19:50

Conte-Fabregas, dal Chelsea insieme ad avversari

Maestro e allievo contro: otto anni fa la vittoria della Premier con il Chelsea. Due filosofie di calcio a confronto.

19:40

McTominay salta il Como

Conte dovrà fare a meno di Scott McTominay per la partita di Coppa Italia contro il Como: le condizioni in vista della Roma.

19:30

Dove vedere Napoli-Como

Il Napoli ospita il Como al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.

19:20

Le probabili formazioni di Conte e Fabregas

Beukema verso il ritorno alla titolarità, Fabregas si affida a Morata e Nico Paz: le possibili scelte di Conte e Fabregas per Napoli-Como.

19:15

Napoli-Como, cresce l'attesa

Tutto pronto al Maradona per la partita tra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: fischio d'inizio in programma alle 21.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Napoli Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS