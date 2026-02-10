Napoli-Como diretta Coppa Italia: segui i quarti LIVE

Prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Napoli e Como si affrontano per un posto in semifinale. La vincente giocherà contro l'Inter nel prossimo turno. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo aver conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato in casa del Genoa all'ultimo minuto. Azzurri che avevano centrato la qualificazione i quarti di finale con la vittoria ai rigori negli ottavi contro il Cagliari. Como che invece agli ottavi aveva eliminato in rimonta la Fiorentina. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.