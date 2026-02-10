Napoli-Como diretta Coppa Italia: segui i quarti LIVE
Prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Napoli e Como si affrontano per un posto in semifinale. La vincente giocherà contro l'Inter nel prossimo turno. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo aver conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato in casa del Genoa all'ultimo minuto. Azzurri che avevano centrato la qualificazione i quarti di finale con la vittoria ai rigori negli ottavi contro il Cagliari. Como che invece agli ottavi aveva eliminato in rimonta la Fiorentina. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:20
Napoli-Como, chi affronterà in semifinale la vincente
Napoli e Como si giocano un posto nella semifinale di Coppa Italia: chi vincerà la sfida del Maradona affronterà l'Inter nella doppia sfida decisiva per andare in finale.
20:10
Como, la formazione ufficiale
COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas.
20:00
La formazione ufficiale del Napoli
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Conte.
19:50
Conte-Fabregas, dal Chelsea insieme ad avversari
Maestro e allievo contro: otto anni fa la vittoria della Premier con il Chelsea. Due filosofie di calcio a confronto.
19:40
McTominay salta il Como
Conte dovrà fare a meno di Scott McTominay per la partita di Coppa Italia contro il Como: le condizioni in vista della Roma.
19:30
Dove vedere Napoli-Como
Il Napoli ospita il Como al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.
19:20
Le probabili formazioni di Conte e Fabregas
Beukema verso il ritorno alla titolarità, Fabregas si affida a Morata e Nico Paz: le possibili scelte di Conte e Fabregas per Napoli-Como.
19:15
Napoli-Como, cresce l'attesa
Tutto pronto al Maradona per la partita tra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: fischio d'inizio in programma alle 21.
Stadio Diego Armando Maradona - Napoli