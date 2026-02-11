Calvarese asfalta l'arbitro Manganiello: "Su Ramon un errore da matita rossa!"

Calvarese: "Manganiello doveva avere la lampadina accesa su Ramon"

In particolare, Calvarese si è espresso sulla mancata espulsione nei confronti di Jacobo Ramon: "Il contatto su Hojlund nel primo tempo è un episodio difficile: c’è stato un lungo check del VAR, durato un minuto. Si è trattato di un episodio al limite, l’arbitro doveva già avere la lampadina accesa su Ramon. E’ vero che l’arbitraggio è difficile, ma perbacco, era Ramon e dopo un check di un minuto devi essere acceso sul calciatore, se cacci il rosso il Var non interveniene". In particolare, Calvarese ha provato a interpretare il mancato giallo: "L’arbitro è talmente vicino all’azione che abbassa la testa, indica il punto e quando ti arrivano tutti addosso perdi il live. Magari se Manganiello fosse stato più defilato si rendeva conto che l’azione era pericolosa. Di base l’errore principale è che non si è preparato l’evento e questo si fa a Coverciano. A livello tecnico, Manganiello era vicino. L’errore grave è il secondo giallo e dispiace perchè l’arbitro negli ultimi anni è cresciuto tanto. Non mi fa piacere quando gli arbitri sbagliano, ma questo è un errore da matita rossa perchè con il risultato in bilico è un errore pesante".