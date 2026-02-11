Manganiello è un disastro in Napoli-Como: perché Ramon era due volte rosso!
Napoli-Como 1-1 (6-7 d.c.r), Manganiello: voto 4
Errore grave nella gara di Manganiello, distante dagli standard dello scorso anno, che pesa come un macigno sull’eliminazione del Napoli: Ramon è stato graziato sicuramente una volta (ed era la più facile), se non due (più complicata da spiegare e dunque, secondo il teorema del compianto Farina, meno accettabile in campo e fuori). Erano passati appena 4’ della ripresa, sarebbe stata tutta un’altra gara.
Como, rigore netto
Nessun dubbio sul rigore: Olivera colpisce la gamba sinistra di Smolcic (partito regolare sul cross di Álex Valle).
Regolare il gol di Vergara
Buona la rete di Vergara: al momento del passaggio (illuminante) di Hojlund è tenuto in gioco (in maniera chiara) da Diego Carlos.
VAR: Gariglio 6
Anche avesse voluto...