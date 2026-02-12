Noslin e quell’esultanza polemica in Bologna-Lazio: “Parlate, parlate…”

Tutto quello che era mancato a Torino : il passaggio preciso di Dele-Bashiru , la stoccata in porta di Noslin . TJ s'è rifatto dell'errore commesso nei minuti finali contro la Juventus , il suo sbaglio aveva permesso alla squadra di Spalletti di sperarci ancora (e riuscirci) negli sgoccioli del recupero. Non l'hanno dimenticato i tifosi, amareggiati il giorno dopo la vittoria sfumata in extremis. Non l'ha scordato nemmeno lui, vista l' esultanza polemica davanti alla telecamera: « Parlate, parlate... », il chiaro labiale dell'olandese, probabilmente risentito delle critiche ricevute per la rete fallita domenica sera. Ieri si è inserito in area coi tempi giusti, ha seguito in anticipo la sgroppata del compagno sulla destra, una volta arrivato il pallone l'ha infilato di prima alle spalle di Skorupski . Non è stata una deviazione complicata, non era facile però farsi trovare pronto all'appuntamento. Era entrato da pochi minuti per via dell' infortunio di Pedro .

Noslin a freddo

Ha preso la rincorsa durante l'intervallo, l'ex Verona. Nel primo tempo era entrato a freddo a causa del problema fisico dello spagnolo, non aveva fatto in tempo a riscaldarsi, gli sono serviti i 15 minuti di break per carburare e attivare testa e muscoli. Cambio incisivo, ha mostrato tutta la voglia di riscattarsi della prestazione molle contro la Juventus. Era stato accusato per la chance sprecata e poi per il contrasto perso sull'azione del 2-2 di Kalulu. A Bologna tutto il contrario: il gol e non solo, anche la determinazione necessaria in una sfida del genere, crocevia dell'annata biancoceleste. Ha rimesso in equilibrio il risultato permettendo alla Lazio di crederci fino alla fine e di portare la sfida ai calci di rigore e quindi passare il turno. Noslin ha timbrato da attaccante e ha ripiegato con sacrificio, dando una mano prima a Pellegrini, poi a Tavares una volta cambiato il terzino sinistro.