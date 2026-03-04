Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

All-in sulla Coppa Italia. La Lazio di Maurizio Sarri si gioca una stagione contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce dalla clamorosa vittoria in Champions con il Borussia Dortmund e dal deludente ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. I biancocelesti, dal canto loro, sembrano aver mollato in campionato e puntano tutto sulla possibilità di centrare la finale della competizione tricolore. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, il prossimo 13 maggio affronterà una tra Inter e Como.