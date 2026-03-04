Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
All-in sulla Coppa Italia. La Lazio di Maurizio Sarri si gioca una stagione contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce dalla clamorosa vittoria in Champions con il Borussia Dortmund e dal deludente ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. I biancocelesti, dal canto loro, sembrano aver mollato in campionato e puntano tutto sulla possibilità di centrare la finale della competizione tricolore. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, il prossimo 13 maggio affronterà una tra Inter e Como.
Lazio-Atalanta, l'orario della semifinale di Coppa Italia
Lazio-Atalanta si giocherà oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv
Lazio-Atalanta, semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Lazio-Atalanta, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia
Servizio streaming attivo solo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di Coppa Italia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Palladino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: 40 Motta, 55 Furlanetto, 4 Patric, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 17 Tavares, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 9 Pedro, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia.
Indisponibili: Basic, Rovella, Hysaj, Gigot. Squalificati: -.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 19 Djimsiti 69 Ahanor, 16 Bellanova, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 90 Krstovic.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson. Squalificati: -. Diffidati: -.
