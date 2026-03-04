Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico in occasione della seconda delle due semifinali del torneo tricolore: le probabili scelte di Sarri e Palladino
Tagscoppa italiaLazioatalanta

All-in sulla Coppa Italia. La Lazio di Maurizio Sarri si gioca una stagione contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce dalla clamorosa vittoria in Champions con il Borussia Dortmund e dal deludente ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. I biancocelesti, dal canto loro, sembrano aver mollato in campionato e puntano tutto sulla possibilità di centrare la finale della competizione tricolore. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, il prossimo 13 maggio affronterà una tra Inter e Como.

Lazio-Atalanta, l'orario della semifinale di Coppa Italia

Lazio-Atalanta si giocherà oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv

Lazio-Atalanta, semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

Lazio-Atalanta, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia

Servizio streaming attivo solo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di Coppa Italia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sarri e Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 40 Motta, 55 Furlanetto, 4 Patric, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 17 Tavares, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 9 Pedro, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia.

Indisponibili: Basic, Rovella, Hysaj, Gigot. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 19 Djimsiti 69 Ahanor, 16 Bellanova, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 90 Krstovic.

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

