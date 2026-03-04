Lazio-Atalanta diretta Coppa Italia: segui la dall'Olimpico LIVE
Dopo Como-Inter, stasera va in scena l'altra semifinale di andata di Coppa Italia: Lazio-Atalanta. Per i biancocelesti di Sarri potrebbe questa competizione rappresenta praticamente l'unica possibilità di accedere alle coppe europee nella prossima stagione mentre gli uomini di Palladino l'occasione di alzare un altro trofeo dopo l'Europa League di due anni fa: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
Nell'altra semifinale Como-Inter 0-0
L'altra semifinale di Coppa Italia si è giocata ieri e ha visto al Sinigaglia il Como di Fabregas pareggiare per 0-0 contro l'Inter di Chivu.
Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming
Manca sempre meno a Lazio-Atalanta: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Atalanta è in programma alle 21.
Roma - Stadio Olimpico