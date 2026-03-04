Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Lazio
Lazio
Atalanta
Atalanta
21:00
Coppa Italia - 04.03.2026
Stadio Olimpico

Lazio
21:00
Atalanta

Lazio-Atalanta diretta Coppa Italia: segui la dall'Olimpico LIVE

Semifinale d'andata tra la squadra di Sarri e quella di Palladino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Dopo Como-Inter, stasera va in scena l'altra semifinale di andata di Coppa Italia: Lazio-Atalanta. Per i biancocelesti di Sarri potrebbe questa competizione rappresenta praticamente l'unica possibilità di accedere alle coppe europee nella prossima stagione mentre gli uomini di Palladino l'occasione di alzare un altro trofeo dopo l'Europa League di due anni fa: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

19:59

Nell'altra semifinale Como-Inter 0-0

L'altra semifinale di Coppa Italia si è giocata ieri e ha visto al Sinigaglia il Como di Fabregas pareggiare per 0-0 contro l'Inter di Chivu. 

19:45

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming

Per scoprire dove vedere Lazio e Atalanta in diretta tv e streaming, CLICCA QUI

19:31

Manca sempre meno a Lazio-Atalanta: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Atalanta è in programma alle 21.

Roma - Stadio Olimpico

 

Lazio-Atalanta

