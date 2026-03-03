Sarri avvisa Lotito: "Questo è l'anno zero, serviranno investimenti. Ponte Milvio? I tifosi ci mancano, ma..."

Con un campionato che vede la squadra a metà classifica, la Coppa Italia diventa un obiettivo sempre più importante per la Lazio . I bianconcelesti in semifinale affronteranno l'Atalanta , con la gara di andata in programma all'Olimpico. Maurizio Sarri ha parlato del momento della squadra in conferenza stampa: " Era chiaro sin dall'inizio che la situazione sarebbe stata questa. Bisogna avere pazienza . Io ci ho messo una bella dose, sarebbe bello lo facessero tutti" .

Sarri: "Il prossimo non deve essere un anno zero"

Sarri è stato chiaro sul futuro della Lazio: "Il prossimo dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Questa partita partita non ha un grande peso per il futuro. Giocheremo una partita difficilissima, contro una squadra forte, ancora in Champions League. Dobbiamo avere orgoglio. Ci vuole entusiasmo di chi sa che può giocarsela". E prorprio riguardo ciò che sarà, l'allenatore ha proseguito: "Ho parlato col direttore sportivo mezz'ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l'anno uno. Difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato: per questo è difficile prorammare". La Lazio è reduce dal pesante ko contro il Torino in campionato: "La responsabilità non può essere solo dei giocatori, ma anche dello staff, allenatore e società. La squadra era spenta, mentre due settimane fa abbiamo fatto tre partite di buon livello in sei giorni. Questa squadra un'anima ce l'ha, ma il calo di energie era inaspettato. Ne daremo una riprova".

"Ponte Milvio? La Questura non permette di cambiare tragitto"

Sul suo futuro in panchina, Sarri ha dichiarato: "Se uno a Roma deve stare dietro alle polemiche si ammazza dopo 15 giorni. Non prendo in considerazione quanto viene detto all'esterno. Mi diverto, è una squadra allenabile e il gruppo è piuttosto sana". Quindi la battuta: "Questa è una squadra che dà gusto allenare, purtroppo poi ci sono le partite e ti incazzi". L'allenatore ha parlato anche della proposta dei tifosi di far passare il pullman da Ponte Milvio: "Mi sono informato con la società e la Questura non concede di cambiare tragitto. Dispiace, sarebbe stato importante avere un contatto. Io spero che i tifosi si possano sentire da dentro, sarebbe già un segno di partecipazione".