La protesta dei tifosi della Lazio arriva in America, l'analisi virale: "Vorrebbero qualcosa di meglio..." 

La protesta dei tifosi della Lazio sbarca in America. Per la precisione attraverso il canale CBS. Il giornalista, in diretta tv, ha analizzato il momento che si vive all'Olimpico, con le frizioni tra il presidente Lotito e la piazza biancoceleste. In studio, infatti, cercano di capire perché lo stadio è praticamente vuoto per la partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta.