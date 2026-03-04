Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
La protesta dei tifosi della Lazio arriva in America, l'analisi virale: "Vorrebbero qualcosa di meglio..." 

Sulla CBS viene spiegato il motivo delle frizioni tra il presidente Lotito e la piazza biancoceleste: i dettagli
1 min
TagsLazioLotito

La protesta dei tifosi della Lazio sbarca in America. Per la precisione attraverso il canale CBS. Il giornalista, in diretta tv, ha analizzato il momento che si vive all'Olimpico, con le frizioni tra il presidente Lotito e la piazza biancoceleste. In studio, infatti, cercano di capire perché lo stadio è praticamente vuoto per la partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. 

L'analisi del momento della Lazio 

"Vogliono credere in qualcosa di meglio. Vogliono vedere un progetto che li porti al livello successivo", ha detto in sintesi il giornalista, spiegando le speranze e i desideri dei tifosi della Lazio, che stasera hanno protestato in zona Ponte Milvio, non lontano dall'Olimpico.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

