mercoledì 4 marzo 2026
Bastoni fischiato durante Como-Inter, Fabregas non ci sta: "Lo dobbiamo proteggere, sono sicuro che..."

Il tecnico dei lariani prende le difese del calciatore nerazzurro dopo la semifinale di andata in Coppa Italia: le sue parole
COMO - Era già accaduto a Lecce, è successo ancora ieri sera (martedì 4 marzo) a Como nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è ancora nel mirino dei tifosi italiani, stavolta di quelli lariani. Anche allo stadio 'Sinigaglia', l'ex difensore dell'Atalanta e del Parma è stato fischiato a ogni tocco del pallone. Un episodio spiacevole in merito al quale è intervenuto anche l'allenatore del Como, Cesc Fabregas.

Fabregas: "Fischi a Bastoni? Dobbiamo proteggerlo, diventerà il capitano dell'Italia"

"Fischi a Bastoni? Gli succede perché gioca nella squadra più forte d'Italia", ha sottolineato il tecnico spagnolo in conferenza stampa. "Quando tutti alzano la voce contro una persona si va contro questa. Lo ritengo un giocatore top, ho studiato tanto anche l'Inter per merito suo. Lo dobbiamo proteggere, diventerà il capitano dell'Italia. Ha sbagliato ma sono cose che si fanno, anche io ho sbagliato a San Siro quando ho trattenuto Saelemaekers. Ne uscirà, sono cose da tifoseria".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

