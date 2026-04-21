Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, allenamento a porte aperte prima dell'Atalanta: mille tifosi e cori per Sarri

La semifinale di Coppa Italia è dietro l'angolo e i supporter biancocelesti hanno caricato la squadra: i dettagli
2 min

Martedì speciale in casa Lazio. A Formello, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i tifosi hanno invaso il centro sportivo biancoceleste: erano circa mille i supporter presenti all'allenamento della squadra. Durante la prima parte della rifinitura, aperta al pubblico, si sono sentiti dei cori per l'allenatore Maurizio Sarri, ma anche applausi per i giocatori, che uscendo dal campo hanno ringraziato i tifosi per la carica ricevuta prima della sfida decisiva contro la Dea di Palladino.

In palio, del resto, c'è la finalissima di Coppa Italia, un trofeo che potrebbe aprire le porte dell'Europa a Zaccagni e compagni, ma anche arricchire la bacheca della Lazio.  

Lazio, assente il tifo organizzato 

All'appello del club non ha risposto, invece, il tifo organizzato, che ha deciso di non presentarsi a Formello portando avanti la protesta nei confronti della società. Insomma, la spaccatura resta. La Curva Nord ha scelto di non esserci soprattutto da un punto di vista simbolico.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Cancellieri insidia IsaksenLazio, la Nord non ci sarà

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS