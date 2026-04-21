Lazio, allenamento a porte aperte prima dell'Atalanta: mille tifosi e cori per Sarri

Martedì speciale in casa Lazio. A Formello, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i tifosi hanno invaso il centro sportivo biancoceleste: erano circa mille i supporter presenti all'allenamento della squadra. Durante la prima parte della rifinitura, aperta al pubblico, si sono sentiti dei cori per l'allenatore Maurizio Sarri, ma anche applausi per i giocatori, che uscendo dal campo hanno ringraziato i tifosi per la carica ricevuta prima della sfida decisiva contro la Dea di Palladino.