Lazio, allenamento a porte aperte prima dell'Atalanta: mille tifosi e cori per Sarri
Martedì speciale in casa Lazio. A Formello, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i tifosi hanno invaso il centro sportivo biancoceleste: erano circa mille i supporter presenti all'allenamento della squadra. Durante la prima parte della rifinitura, aperta al pubblico, si sono sentiti dei cori per l'allenatore Maurizio Sarri, ma anche applausi per i giocatori, che uscendo dal campo hanno ringraziato i tifosi per la carica ricevuta prima della sfida decisiva contro la Dea di Palladino.
In palio, del resto, c'è la finalissima di Coppa Italia, un trofeo che potrebbe aprire le porte dell'Europa a Zaccagni e compagni, ma anche arricchire la bacheca della Lazio.
Lazio, assente il tifo organizzato
All'appello del club non ha risposto, invece, il tifo organizzato, che ha deciso di non presentarsi a Formello portando avanti la protesta nei confronti della società. Insomma, la spaccatura resta. La Curva Nord ha scelto di non esserci soprattutto da un punto di vista simbolico.