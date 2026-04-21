Lazio, la carica di Zaccagni: "Vogliamo la finale di Coppa Italia, daremo tutto"

ROMA - Entusiasmo alle stelle in casa Lazio . I biancocelesti di Maurizio Sarri scenderanno in campo domani - mercoledì 22 aprile, ore 21 - nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l' Atalanta alla ' New Balance Arena ' di Bergamo dopo il 2-2 maturato nel primo round, allo Stadio Olimpico , lo scorso 4 marzo. Un match da dentro o fuori che può valere un'intera stagione: "Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi e per la nostra gente, cercheremo di giocarla al massimo", sottolinea ai microfoni di Sportmediaset il capitano della Lazio Mattia Zaccagni che, contro i nerazzurri di Palladino , sogna di tornare al gol: "Mi manca molto (l'ultimo proprio in Coppa Italia, agli ottavi di finale contro il Milan, il 4 dicembre scorso ndr), ma non voglio pensarci. Prima di tutto devo fare bene per la squadra e aiutarla ad arrivare al risultato".

Zaccagni e l'abbraccio dei tifosi: "Bellissimo, ci ha caricato"

"Oggi - sottolinea il numero 10 biancoceleste - è stato bellissimo l’abbraccio con la nostra gente (qui i dettagli), ci ha caricato. Noi ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l’Atalanta. Sappiamo bene che squadra è, loro hanno doti fisiche e tecniche importanti, andremo a sfidare un gruppo che gioca simile al Napoli".

"Tutte e due le gare le abbiamo preparate al meglio", spiega ancora Zaccagni. "All’andata all'Olimpico potevamo vincere, ci siamo andati vicino con il gol all’ultimo. Con il pareggio ripartiamo da zero come faranno loro, noi dovremo andare al massimo. Adesso noi stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente. Abbiamo la giusta consapevolezza per la partita. Peccato che i tifosi non ci saranno domani", aggiunge il capitano della Lazio.