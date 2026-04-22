Chivu show, le battute in diretta con Monica Bertini e Federica Zille diventano virali

Christian Chivu euforico. Brillante, divertente, sollevato: la pazza rimonta dell'Inter sul Como, che vale la finale di Coppa Italia, gli consente anche di scherzare in diretta a Mediaset con Monica Bertini e Federica Zille. I social - neanche a dirlo - impazziscono. Ma cosa è successo? Nel dettaglio, Chivu ovviamente prima analizza la partita. Poi, vedendolo molto allegro, Monica Bertini gli dice: "Non faccia battute su di me che sto per fare la prossima domanda, è in gran forma, mi raccomando". Il tecnico dell'Inter ride: "No no, non ti dico niente a te Monica, sennò vengo cazziato nello spogliatoio". Risate in studio. Il riferimento di Chivu è al rapporto, sempre molto discreto, tra la giornalista e il ds dell'Inter Ausilio. Monica Bertini sorride e dice: "Quello che aspettavo, bravissimo, numero uno".