Chivu show, le battute in diretta con Monica Bertini e Federica Zille diventano virali
Christian Chivu euforico. Brillante, divertente, sollevato: la pazza rimonta dell'Inter sul Como, che vale la finale di Coppa Italia, gli consente anche di scherzare in diretta a Mediaset con Monica Bertini e Federica Zille. I social - neanche a dirlo - impazziscono. Ma cosa è successo? Nel dettaglio, Chivu ovviamente prima analizza la partita. Poi, vedendolo molto allegro, Monica Bertini gli dice: "Non faccia battute su di me che sto per fare la prossima domanda, è in gran forma, mi raccomando". Il tecnico dell'Inter ride: "No no, non ti dico niente a te Monica, sennò vengo cazziato nello spogliatoio". Risate in studio. Il riferimento di Chivu è al rapporto, sempre molto discreto, tra la giornalista e il ds dell'Inter Ausilio. Monica Bertini sorride e dice: "Quello che aspettavo, bravissimo, numero uno".
Chivu e le gag a Mediaset, la battuta a Federica Zille
Non solo: nel ricevere la domanda di Federica Zille, giornalista di Dazn, Chivu si è mostrato stupito: "Volevo chiederti cosa fai qua". Zille ha risposto: "Mister, fa caldo, non prendo freddo a San Siro". A quel punto è intervenuta ancora Monica Bertini: "La prendiamo in prestito ogni tanto in Coppa Italia". Sorrisi e ancora battute. Chivu è felice, l'Inter può centrare il Doblete e lui non fa nulla per nasconderlo.