Inter-Como diretta Coppa Italia: segui il ritorno della semifinale a San Siro LIVE

Partita decisiva al San Siro, teatro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como . Dopo lo 0-0 dell'andata, la prima finalista del torneo si deciderà in questi 90', più eventuali supplementari o rigori. I nerazzurri di Chivu puntano al ' doblete ', con lo Scudetto già quasi in tasca, mentre i lariani di Fabregas vogliono sognare e stupire, oltre alla possibilità di potersi garantire un posto in Europa League vincendo il trofeo. Fischio d'inizio alle ore 21 : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:36

Inter-Como, ben quattro scontri in questa stagione

Questa di oggi sarà la quarta sfida tra Inter e Como della stagione. La prima (6 dicembre) è terminata con un largo 4-0 a favore dei nerazzurri, poi l'andata di Coppa Italia (3 marzo) chiusa con un pareggio senza reti e la più recente (12 aprile) con un pazzo e spettacolare 4-3 sempre a favore dei nerazzurri.

19:26

Chivu, obiettivo 'doblete': l'ultimo a riuscirci fu Mourinho

Con lo Scudetto praticamente già in tasca, l'Inter va a caccia della finale di Coppa Italia per cercare di chiudere la stagione con due trionfi. Sarebbe un 'doblete' che manca da tanti anni, più precisamente dai tempi di Mourinho. LEGGI TUTTO

19:19

Inter-Como, si decide la prima finalista della Coppa Italia

Al San Siro si deciderà la prima finalista della Coppa Italia, che andrà a sfidare una tra Lazio e Atalanta per il trofeo. Si deciderà tutto in 90', più eventuali supplementari e rigori.

19:13

Inter-Como, le probabili formazioni di Chivu e Fabregas

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

19:10

Inter-Como, atto IV: si decide tutto nel ritorno della semifinale di Coppa Italia

Inter e Como tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si tratta della quarta sfida in questa stagione. Si riparte dallo 0-0 di inizio marzo, si deciderà tutto al San Siro: chi vince va in finale. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

San Siro - Milano