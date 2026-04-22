Inter-Lazio finale di Coppa Italia: orario, dove vederla in tv

Sarà Inter-Lazio la finale della Coppa Italia 2025/26 . Vanno così in archivio le semifinali della competizione tricolore, con la squadra di Cristian Chivu che affronterà la formazione allenata da Maurizio Sarri , capace di superare l' Atalanta di Raffaele Palladino alla "New Balance Arena" dopo la lotteria dei calci di rigore. Edoardo Motta eroe di Bergamo . I nerazzurri, invece, hanno avuto la meglio sul Como di Cesc Fabregas , ribaltando un doppio svantaggio nel ritorno giocato a San Siro.

Inter-Lazio: data e orario della finale di Coppa Italia

Inter-Lazio, ultimo atto di questa edizione della Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv

L'attesissima finale di Coppa Italia, che vedrà protagoniste le squadre di Chivu e Sarri, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.

Inter-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.