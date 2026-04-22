Inter-Lazio finale di Coppa Italia: orario, dove vederla in tv
Sarà Inter-Lazio la finale della Coppa Italia 2025/26. Vanno così in archivio le semifinali della competizione tricolore, con la squadra di Cristian Chivu che affronterà la formazione allenata da Maurizio Sarri, capace di superare l'Atalanta di Raffaele Palladino alla "New Balance Arena" dopo la lotteria dei calci di rigore. Edoardo Motta eroe di Bergamo. I nerazzurri, invece, hanno avuto la meglio sul Como di Cesc Fabregas, ribaltando un doppio svantaggio nel ritorno giocato a San Siro.
Inter-Lazio: data e orario della finale di Coppa Italia
Inter-Lazio, ultimo atto di questa edizione della Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv
L'attesissima finale di Coppa Italia, che vedrà protagoniste le squadre di Chivu e Sarri, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.
Inter-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.