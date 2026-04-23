Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: "Quello che è successo è gravissimo"

I 120 minuti più i rigori non potevano non lasciare polemiche e proteste, era quasi impossibile. L'arbitro Colombo ha diretto in modo logico, annullando giustamente il gol di Ederson dopo il fallo di Krstovic su Motta e non punendo il braccio largo di Gila in area (autogiocata). Ma Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, eliminata dalla Lazio in semifinale di Coppa Italia, non la pensa così: "Di fronte a una grande prestazione della squadra e a un pubblico straordinario, che ha dimostrato cosa Bergamo è capace nel calcio, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale. L'annullamento del gol di Ederson è gravissimo. Nella dinamica del cross c'era un mani da rigore di Gila e non s'è capito cosa abbiano visto l'arbitro e il Var sui gol: Krstovic ha nettamente e chiaramente anticipato il portiere", spiega nel post gara di Bergamo.