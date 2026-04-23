Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: "Quello che è successo è gravissimo"
I 120 minuti più i rigori non potevano non lasciare polemiche e proteste, era quasi impossibile. L'arbitro Colombo ha diretto in modo logico, annullando giustamente il gol di Ederson dopo il fallo di Krstovic su Motta e non punendo il braccio largo di Gila in area (autogiocata). Ma Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, eliminata dalla Lazio in semifinale di Coppa Italia, non la pensa così: "Di fronte a una grande prestazione della squadra e a un pubblico straordinario, che ha dimostrato cosa Bergamo è capace nel calcio, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale. L'annullamento del gol di Ederson è gravissimo. Nella dinamica del cross c'era un mani da rigore di Gila e non s'è capito cosa abbiano visto l'arbitro e il Var sui gol: Krstovic ha nettamente e chiaramente anticipato il portiere", spiega nel post gara di Bergamo.
Percassi: "Incomprensibile"
Il dirigente nerazzurro torna sulla mano di Bastos nella finale, sempre di Coppa Italia, tra Lazio e Atalanta: "Avevamo ancora aperta la ferita del 2019, con la tecnologia attuale è veramente incomprensibile commettere errori del genere. È una serata di forte rammarico per la conduzione arbitrale e non solo per il gol annullato, ma anche per una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili". "Ci sono stati quasi cinque minuti di revisione. Nessuno ha visto il motivo dell'annullamento di un gol regolarissimo - chiude Percassi -. Fare un gol più dell'avversario è determinante, non siamo riusciti a finalizzare nonostante una mole di occasioni da gol davvero importante. La Lazio ha fatto un tiro in porta. Ci sono situazioni di campo difficili, ma lo strumento messo a disposizione degli arbitri deve semplificarne il lavoro. Non riusciamo a capire il motivo del richiamo al Var. Dispiace molto, soprattutto per la gente: si va via con l'amaro in bocca perché ci sono tutti gli strumenti per verificare gli episodi".