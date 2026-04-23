Da Immobile a Luis Alberto, la gioia social degli ex Lazio per la finale di Coppa Italia 

Certi legami non si spezzano. Mai. E allora i social mettono in vetrina la gioia di due ex giocatori della Lazio, Immobile e Luis Alberto, che hanno festeggiato l'accesso alla finalissima di Coppa Italia della squadra di Sarri come dei tifosi, probabilmente tenendo il fiato sospeso durante la lotteria dei rigori ma anche esultando a ogni super parata di Motta , l'eroe di ieri sera nello stadio di Bergamo.

Immobile e Luis Alberto esaltano la Lazio

Immobile, da Parigi, ha postato una storia con in prima fila la foto dell'esultanza di capitan Zaccagni scrivendo: "La prima squadra della capitale". Scatenato Luis Alberto, che adesso sta giocando in Qatar.

Il centrocampista spagnolo, infatti, ha messo sul suo profilo tre storie. Nelle prime due ha scritto "Brividi. Forza Lazio" e "Super Motta". In un'altra ha postato lo skyline di Roma con San Pietro sullo sfondo e la scritta su un muro: "A Roma solo la Lazio". Insomma, la Lazio ha due tifosi in più che definire speciali è poco.