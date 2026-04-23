Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Da Immobile a Luis Alberto, la gioia social degli ex Lazio per la finale di Coppa Italia 

L'attaccante e il centrocampista spagnolo non nascondono la felicità per il successo contro l'Atalanta in semifinale: i dettagli
2 min
TagsLazioImmobileLuis Alberto

Certi legami non si spezzano. Mai. E allora i social mettono in vetrina la gioia di due ex giocatori della Lazio, Immobile e Luis Alberto, che hanno festeggiato l'accesso alla finalissima di Coppa Italia della squadra di Sarri come dei tifosi, probabilmente tenendo il fiato sospeso durante la lotteria dei rigori ma anche esultando a ogni super parata di Motta, l'eroe di ieri sera nello stadio di Bergamo. 

Immobile e Luis Alberto esaltano la Lazio 

Immobile, da Parigi, ha postato una storia con in prima fila la foto dell'esultanza di capitan Zaccagni scrivendo: "La prima squadra della capitale". Scatenato Luis Alberto, che adesso sta giocando in Qatar.

Il centrocampista spagnolo, infatti, ha messo sul suo profilo tre storie. Nelle prime due ha scritto "Brividi. Forza Lazio" e "Super Motta". In un'altra ha postato lo skyline di Roma con San Pietro sullo sfondo e la scritta su un muro: "A Roma solo la Lazio". Insomma, la Lazio ha due tifosi in più che definire speciali è poco. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Moviola Atalanta-LazioMotta, ma chi sei?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS