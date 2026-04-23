Lazio in finale, il video da brividi con Achille Lauro emoziona i tifosi
Una notte da ricordare, una serata dalle mille emozioni: la Lazio si gode il successo di Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una vittoria che permette ai biancocelesti di approdare nella finalissima del torneo. Nella notte della New Balance Arena è esplosa la stella di Edoardo Motta, portiere protagonista della serie dei calci di rigore.
Il video pubblicato dalla Lazio
Il club biancoceleste ha celebrato la qualificazione in finale con un video pubblicato sui social: nel quale sono stati ripercorsi tutti i passi che hanno portato al successo con i nerazzurri. Dall'allenamento a porte aperte a Formello della vigilia, al bagno di folla a Fiumicino prima della partenza per Bergamo, fino al riassunto della semifinale di ritorno con i nerazzurri, con il gol di Romagnoli e le parate di Motta e ai festeggiamenti dei tifosi che si erano riuniti davanti ad un maxischermo a Tor di Quinto.
Il bagno di folla a Fiumicino
Il filmato, accompagnato dalle note della canzone In viaggio verso il Paradiso di Achille Lauro, si chiude con il ritorno della squadra a Fiumicino: l'abbraccio con i calciatori (con il portiere Motta portato in trionfo) e i cori del pubblico biancoceleste, che ha annunciato di tornare allo stadio per la finale con l'Inter, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 giugno.