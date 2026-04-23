Lazio in finale, il video da brividi con Achille Lauro emoziona i tifosi

Il video pubblicato dalla Lazio

Il club biancoceleste ha celebrato la qualificazione in finale con un video pubblicato sui social: nel quale sono stati ripercorsi tutti i passi che hanno portato al successo con i nerazzurri. Dall'allenamento a porte aperte a Formello della vigilia, al bagno di folla a Fiumicino prima della partenza per Bergamo, fino al riassunto della semifinale di ritorno con i nerazzurri, con il gol di Romagnoli e le parate di Motta e ai festeggiamenti dei tifosi che si erano riuniti davanti ad un maxischermo a Tor di Quinto.

Il bagno di folla a Fiumicino

Il filmato, accompagnato dalle note della canzone In viaggio verso il Paradiso di Achille Lauro, si chiude con il ritorno della squadra a Fiumicino: l'abbraccio con i calciatori (con il portiere Motta portato in trionfo) e i cori del pubblico biancoceleste, che ha annunciato di tornare allo stadio per la finale con l'Inter, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 giugno.