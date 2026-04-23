Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio in finale, il video da brividi con Achille Lauro emoziona i tifosi

Il club biancoceleste pubblica sui social un filmato che riassume la notte di Bergamo
2 min
TagsLaziocoppa italia

Una notte da ricordare, una serata dalle mille emozioni: la Lazio si gode il successo di Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una vittoria che permette ai biancocelesti di approdare nella finalissima del torneo. Nella notte della New Balance Arena è esplosa la stella di Edoardo Motta, portiere protagonista della serie dei calci di rigore.

 

 

Il video pubblicato dalla Lazio

Il club biancoceleste ha celebrato la qualificazione in finale con un video pubblicato sui social: nel quale sono stati ripercorsi tutti i passi che hanno portato al successo con i nerazzurri. Dall'allenamento a porte aperte a Formello della vigilia, al bagno di folla a Fiumicino prima della partenza per Bergamo, fino al riassunto della semifinale di ritorno con i nerazzurri, con il gol di Romagnoli e le parate di Motta e ai festeggiamenti dei tifosi che si erano riuniti davanti ad un maxischermo a Tor di Quinto.

Il bagno di folla a Fiumicino

Il filmato, accompagnato dalle note della canzone In viaggio verso il Paradiso di Achille Lauro, si chiude con il ritorno della squadra a Fiumicino: l'abbraccio con i calciatori (con il portiere Motta portato in trionfo) e i cori del pubblico biancoceleste, che ha annunciato di tornare allo stadio per la finale con l'Inter, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 giugno. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Lazio , la decisione dei tifosiFenomenale pararigori Motta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS