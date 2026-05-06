Biglietti finale Coppa Italia Lazio - Inter, sold out: tutti i dettagli

Serata da tutto esaurito: il dato

Le immagini sono state le stesse: code virtuali interminabili, con oltre 40.000 persone in lista d’attesa, accessi rallentati, tentativi continui. Una corsa contro il tempo che ha trasformato l’acquisto del biglietto in una vera e propria sfida. E alla fine, come prevedibile, ha premiato solo i più veloci e fortunati. I circa 3.500 tagliandi messi a disposizione per la vendita libera sono stati spazzati via nel giro di pochissimo tempo. Minuti, non ore. L’Olimpico sarà pieno, una cornice completamente diversa rispetto a quella vista nelle ultime partite di campionato e totalmente differente dall'altro match di campionato tra Lazio e Inter, quando anche i gruppi organizzati nerazzurri non entreranno come segno di solidarietà verso i gemellati laziali. La finale rappresenta un’eccezione, una parentesi in cui il pubblico torna protagonista. In tanti sono rimasti fuori, bloccati nelle code o tagliati fuori dalla rapidità con cui i biglietti sono stati esauriti. Per loro resta la speranza che possano essere sbloccati nuovi settori, magari attraverso eventuali rinunce o riassegnazioni, ma al momento il quadro è chiuso. Non resta che aspettare, sperare e monitorare. La certezza è che il 13 maggio sarà una notte da tutto esaurito.