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lunedì 4 maggio 2026
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La probabile formazione della Lazio contro la Cremonese

Benedetta sia la Coppa Italia

La finale si avvicina per la Lazio, che perà non dovrà sottovalutare i prossimi impegni di campionato
Franco Recanatesi
1 min
TagsLaziocoppa italia

Benedetta sia la Coppa Italia, altrimenti in queste ultime giornate di campionato la Lazio avrebbe perso anche quella manciata di spettatori non iscritto alla lista dei no-Olimpico. Lottare con Bologna, Sassuolo e Udinese per l’ottavo posto non e

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