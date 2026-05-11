Coppa Italia, Guida sarà l'arbitro della finale tra Lazio e Inter: i precedenti

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Lazio e Inter, in programma alle 21. All'Olimpico l'ultimo atto del torneo nazionale che deciderà la vincitrice. L'Aia ha reso nota la designazione per la partita: la partita è stata affidata al direttore di gara Marco Guida . Gli assistenti saranno Alassio e Baccini, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al Var sono stati designati Mazzoleni e Di Paolo.

Guida arbitrerà la finale di Coppa Italia: i suoi numeri

Guida che in questa stagione ha diretto sedici partite tra Serie A e Coppa Italia. L'unica partita diretta in Coppa Italia è stata la partita valida per gli ottavi di finale tra Lazio e Milan proprio all'Olimpico. Quella di mercoledì si tratta della sua prima finale di Coppa Italia in carriera. Nel corso della stagione, ha diretto per due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti. Anche la squadra di Sarri è uscita sempre imbattuta con Guida alla direzione: tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio (2-2 il finale).

I criteri per il Frecciarossa Player of the Match

Una finale di Coppa Italia che avrà anche un modo innovativo per scegliere il miglior giocatore della sfida tra Lazio e Inter. Si eseguiranno le analisi sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye e il giocatore che maggiormente saprà distinguersi nel corso della sfida verrà premiato sul terreno di gioco al termine della gara con il Frecciarossa Player Of The Match, vinto nella passata edizione da Dan Ndoye, che segnò il gol decisivo della sfida tra Bologna e Milan.