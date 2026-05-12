Mattarella incontra Lazio e Inter e parla dell'assenza al Mondiale dell'Italia: "Pausa troppo lunga per il nostro calcio"

Visita speciale al Quirinale: Lazio e Inter, come da tradizione prima della finale di Coppa Italia , hanno incontrato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella . Nel corso dei suoi due mandati, Mattarella è sempre stato particolarmente attento alle tematiche sportive a 360 gradi. Con la Nazionale di Mancini aveva festeggiato a Wembley la vittoria degli Europei , ma ora lo scenario è profondamente diverso per il calcio italiano. Lo ha evidenziato lo stesso Mattarella durante l'incontro con Lazio e Inter: "Rammarico per il fatto che competiamo per trofei importanti ma tutti dentro i confini nazionali ", ha affermato il Presidente della Repubblica.

Mattarella e il rammarico per il calcio italiano

Mattarella prosegue: "Per chi come me ha avuto il privilegio di vedere i Mondiali del 1982 e del 2006, ero a Londra, il nostro calcio attraversa una pausa inspiegabilmente lunga. Domani è affidata a voi la competizione per il trofeo, ma anche il rilancio del nostro calcio. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai ragazzi, di innamorarsi sempre più del calcio". In occasione dell'incontro istituzionale, la Lazio ha consegnato anche un omaggio a Mattarella: una medaglia commemorativa coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione del 50° anniversario del primo scudetto dei biancocelesti, conquistato nella stagione 1973-1974.

Collare Olimpico per Mattarella

Una giornata all'insegna dello sport per Sergio Mattarella che oggi ha ricevuto anche il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry. Questo il comunicato del Quirinale sull'incontro avuto in giornata: "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, guidata dalla Presidente Kirsty Coventry. Nel corso dell'incontro la Presidente Coventry ha consegnato al Presidente Mattarella il Collare Olimpico in Oro. Nella stessa occasione la Presidente Coventry ha consegnato al Presidente della Repubblica anche la “Coppa Olimpica” 2026 assegnata al Popolo Italiano per il sostegno dato ai Giochi. Erano presenti il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò e l'Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier".