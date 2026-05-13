L'Olimpico si emoziona per Gabriele Sandri: lo striscione della Curva dell'Inter, tutto lo stadio reagisce così

Sono passati poco più di 20' quando tutto l'Olimpico si emoziona. Lazio - Inter , finale di Coppa Italia, nerazzurri in vantaggio. Nella Curva dell'Inter, la Sud, compare uno striscione in ricordo di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso in un'area di servizio nel 2007. Questo il testo: "Il popolo interista ricorda Gabriele Sandri, questa finale è scolpita nella tua memoria".

Lazio-Inter, il commosso ricordo di Sandri

Quando è comparso lo striscione c'è stato un commosso e sentito applauso di tutto l'Olimpico per un minuto abbondante. Le due tifoserie, da anni, hanno un rapporto ottimo, il ricordo di Gabriele, oltre le rivalità di una finale, è stato bellissimo.