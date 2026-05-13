Lazio-Inter diretta Coppa Italia: segui la finale tra Sarri e Chivu LIVE
Ci siamo, è il giorno di Lazio-Inter, la finale della Coppa Italia che vale tantissimo per le due squadre. I biancocelesti di Sarri possono conquistare un posto diretto per l'Europa League, i nerazzurri di Chivu possono centrare uno storico 'doblete' dopo il trionfo in campionato. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:06
Le squadre entrano all'Olimpico, già pieno di tifosi
Le squadre hanno raggiunto lo stadio e stanno facendo il loro ingresso all'Olimpico, che intanto è già pieno di tifosi. Manca meno di un'ora al fischio d'inizio, atmosfera già caldissima.
19:56
Le scelte di Sarri e Chivu: confermate le previsioni sulle formazioni
Poche sorprese in campo tra Lazio e Inter, confermate le previsioni sulle formazioni: ecco le scelte di Sarri e Chivu
19:49
+++ La formazione ufficiale della Lazio +++
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (in panchina Ianni).
19:48
+++ La formazione ufficiale dell'Inter +++
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, M. Thuram. Allenatore: Chivu.
19:46
La calma e il silenzio negli spogliatoi dell'Olimpico
Regna ancora il silenzio negli spogliatoi dello Stadio Olimpico, che tra poco si riempiranno con i giocatori e i rispettivi staff: ecco le immagini.
19:38
Lazio-Inter: statistiche, curiosità e numeri sulla sfida di stasera
Manca sempre meno al fischio d'inizio: ecco alcune statistiche e curiosità sulla finale tra Lazio e Inter:
19:30
Lazio-Inter, come vederla in diretta tv o streaming
Manca un'ora e mezza al fischio d'inizio di Guida: ecco tutte le informazioni sulla messa in onda della finale, come vederla in tv o streaming. LEGGI TUTTO
19:26
La Coppa Italia di Lazio e Inter: il percorso fino alla finale
Per entrambe il percoso in Coppa Italia è iniziato agli ottavi di finale: l'Inter ha battuto il Venezia, il Torino e ha poi superato la doppia sfida contro il Como; la Lazio ha superato Milan, Bologna e ai calci di rigore la semifinale contro l'Atalanta. Tutto per arrivare oggi a questa sfida decisiva.
19:19
Lazio-Inter, una finale irripetibile e pesantissima
Dentro il romanzo infinito e sorprendente tra i due club: questa finale di Coppa Italia è unica per tanti motivi (A cura di Fabrizio Patania). LEGGI QUI
19:11
L'Inter può centrare il terzo "double" della sua storia: i precedenti
"Doble" o "doblete" che dir si voglia: l'Inter può centrare il suo terzo della storia dopo quelli del 2005/06 e 2009/10, senza contare lo storico "triplete".
19:05
Lazio-Inter decisiva per la corsa all'Europa: cosa succede per il campionato
Due scenari nettamente diversi per la corsa all'Europa si possono aprire da questa finale:
- In caso di vittoria della Lazio: i biancocelesti andranno direttamente in Europa League, in campionato il quinto posto varrà l'Europa League e il sesto la Conference League, escludendo il settimo posto dalla corsa.
- In caso di vittoria dell'Inter: si libererà uno slot aggiuntivo in campionato, quinto e sesto posto in Europa League e settimo posto in Conference League. La Lazio non potrebbe più qualificarsi per l'Europa in questo caso, vista l'impossibilità di raggiungere il settimo posto.
18:59
Olimpico sold-out per la finale. E la Lazio prepara una grande coreografia
Tutto esaurito per questa finale di Coppa Italia: sarà un Olimpico strapieno ad assistere allo scontro tra Lazio e Inter alle ore 21. E il tifo biancoceleste, che ha sospeso la sua protesta contro Lotito, prepara una grande coreografia per supportare la sua squadra.
18:52
Le scelte di Sarri e Chivu: Noslin davanti, recupero lampo Thuram
Queste le possibili scelte di Sarri e di Chivu: per i biancocelesti tridente con Isaksen, Noslin e Zaccagni, per i nerazzurri recupero lampo di Thuram dopo l'ansia per la sua possibile assenza.
18:45
Lazio-Inter dopo la sfida in campionato di quattro giorni fa
Lazio e Inter tornano a sfidarsi all'Olimpico dopo soli quattro giorni dall'ultima sfida: lo scorso sabato (9 maggio) i nerazzurri hanno dominato vincendo con un netto 3-0, i biancocelesti avranno tanto da cambiare se vorranno farsi trovare pronti per questa finale.
18:42
Lazio e Inter si ritrovano in finale di Coppa Italia dopo 26 anni
Quasi 26 anni fa, nella stagione 1999/2000, Lazio e Inter si giocavano la Coppa Italia in una doppia sfida da brividi: il 12 aprile del 2000 all'Olimpico furono i biancocelesti a vincere il match d'andata (2-1) con le reti di Pavel Nedved e Diego Simeone, poi il ritorno del 18 maggio finì senza reti e sancì il trionfo della Lazio. Oggi le due squadre tornano ad affrontarsi per il trofeo, che stavolta si gioca in gara secca all'Olimpico.
18:36
Inter, la probabile formazione di Chivu
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.
18:33
Lazio, la probabile formazione di Sarri (che non sarà in panchina)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavaresl, Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni).
18:30
Lazio-Inter, è il giorno della finale: segui il pre-partita
Alle ore 21 l'arbitro Marco Guida darà il fischio d'inizio alla finale tra Lazio e Inter, che tornano a scontrarsi dopo la sfida in campionato (dominata dai nerazzurri) di qualche giorno fa. Notizie, aggiornamenti e cronaca in tempo reale dal pre-partita fino al post gara sul corrieredellosport.it
Roma - Stadio Olimpico