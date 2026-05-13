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mercoledì 13 maggio 2026
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Coppa Italia - 13.05.2026
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Lazio-Inter diretta Coppa Italia: segui la finale tra Sarri e Chivu LIVE

L'atto conclusivo del torneo allo Stadio Olimpico di Roma: i nerazzurri per il 'doblete, i biancocelesti per un posto in Europa. Tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale
10 min
TagsLazioIntercoppa italia
Aggiorna

Ci siamo, è il giorno di Lazio-Inter, la finale della Coppa Italia che vale tantissimo per le due squadre. I biancocelesti di Sarri possono conquistare un posto diretto per l'Europa League, i nerazzurri di Chivu possono centrare uno storico 'doblete' dopo il trionfo in campionato. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:06

Le squadre entrano all'Olimpico, già pieno di tifosi

Le squadre hanno raggiunto lo stadio e stanno facendo il loro ingresso all'Olimpico, che intanto è già pieno di tifosi. Manca meno di un'ora al fischio d'inizio, atmosfera già caldissima.

19:56

Le scelte di Sarri e Chivu: confermate le previsioni sulle formazioni

Poche sorprese in campo tra Lazio e Inter, confermate le previsioni sulle formazioni: ecco le scelte di Sarri e Chivu

19:49

+++ La formazione ufficiale della Lazio +++

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (in panchina Ianni).

19:48

+++ La formazione ufficiale dell'Inter +++

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, M. Thuram. Allenatore: Chivu.

19:46

La calma e il silenzio negli spogliatoi dell'Olimpico

Regna ancora il silenzio negli spogliatoi dello Stadio Olimpico, che tra poco si riempiranno con i giocatori e i rispettivi staff: ecco le immagini.

19:38

Lazio-Inter: statistiche, curiosità e numeri sulla sfida di stasera

Manca sempre meno al fischio d'inizio: ecco alcune statistiche curiosità sulla finale tra Lazio e Inter:

19:30

Lazio-Inter, come vederla in diretta tv o streaming

Manca un'ora e mezza al fischio d'inizio di Guida: ecco tutte le informazioni sulla messa in onda della finale, come vederla in tv o streaming. LEGGI TUTTO

19:26

La Coppa Italia di Lazio e Inter: il percorso fino alla finale

Per entrambe il percoso in Coppa Italia è iniziato agli ottavi di finale: l'Inter ha battuto il Venezia, il Torino e ha poi superato la doppia sfida contro il Como; la Lazio ha superato Milan, Bologna e ai calci di rigore la semifinale contro l'Atalanta. Tutto per arrivare oggi a questa sfida decisiva.

19:19

Lazio-Inter, una finale irripetibile e pesantissima

Dentro il romanzo infinito e sorprendente tra i due club: questa finale di Coppa Italia è unica per tanti motivi (A cura di Fabrizio Patania). LEGGI QUI

19:11

L'Inter può centrare il terzo "double" della sua storia: i precedenti

"Doble" o "doblete" che dir si voglia: l'Inter può centrare il suo terzo della storia dopo quelli del 2005/06 e 2009/10, senza contare lo storico "triplete".

19:05

Lazio-Inter decisiva per la corsa all'Europa: cosa succede per il campionato

Due scenari nettamente diversi per la corsa all'Europa si possono aprire da questa finale:

In caso di vittoria della Lazio: i biancocelesti andranno direttamente in Europa League, in campionato il quinto posto varrà l'Europa League e il sesto la Conference League, escludendo il settimo posto dalla corsa.

In caso di vittoria dell'Inter: si libererà uno slot aggiuntivo in campionato, quinto e sesto posto in Europa League e settimo posto in Conference League. La Lazio non potrebbe più qualificarsi per l'Europa in questo caso, vista l'impossibilità di raggiungere il settimo posto.

18:59

Olimpico sold-out per la finale. E la Lazio prepara una grande coreografia

Tutto esaurito per questa finale di Coppa Italia: sarà un Olimpico strapieno ad assistere allo scontro tra Lazio e Inter alle ore 21. E il tifo biancoceleste, che ha sospeso la sua protesta contro Lotito, prepara una grande coreografia per supportare la sua squadra.

18:52

Le scelte di Sarri e Chivu: Noslin davanti, recupero lampo Thuram

Queste le possibili scelte di Sarri e di Chivu: per i biancocelesti tridente con Isaksen, Noslin e Zaccagni, per i nerazzurri recupero lampo di Thuram dopo l'ansia per la sua possibile assenza.

18:45

Lazio-Inter dopo la sfida in campionato di quattro giorni fa

Lazio e Inter tornano a sfidarsi all'Olimpico dopo soli quattro giorni dall'ultima sfida: lo scorso sabato (9 maggio) i nerazzurri hanno dominato vincendo con un netto 3-0, i biancocelesti avranno tanto da cambiare se vorranno farsi trovare pronti per questa finale.

18:42

Lazio e Inter si ritrovano in finale di Coppa Italia dopo 26 anni

Quasi 26 anni fa, nella stagione 1999/2000, Lazio e Inter si giocavano la Coppa Italia in una doppia sfida da brividi: il 12 aprile del 2000 all'Olimpico furono i biancocelesti a vincere il match d'andata (2-1) con le reti di Pavel Nedved e Diego Simeone, poi il ritorno del 18 maggio finì senza reti e sancì il trionfo della Lazio. Oggi le due squadre tornano ad affrontarsi per il trofeo, che stavolta si gioca in gara secca all'Olimpico.

18:36

Inter, la probabile formazione di Chivu

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.

18:33

Lazio, la probabile formazione di Sarri (che non sarà in panchina)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavaresl, Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni).

18:30

Lazio-Inter, è il giorno della finale: segui il pre-partita

Alle ore 21 l'arbitro Marco Guida darà il fischio d'inizio alla finale tra Lazio e Inter, che tornano a scontrarsi dopo la sfida in campionato (dominata dai nerazzurri) di qualche giorno fa. Notizie, aggiornamenti e cronaca in tempo reale dal pre-partita fino al post gara sul corrieredellosport.it

Roma - Stadio Olimpico

 

 

 

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