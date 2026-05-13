Lazio-Inter diretta Coppa Italia: segui la finale tra Sarri e Chivu LIVE

Ci siamo, è il giorno di Lazio-Inter, la finale della Coppa Italia che vale tantissimo per le due squadre. I biancocelesti di Sarri possono conquistare un posto diretto per l'Europa League, i nerazzurri di Chivu possono centrare uno storico 'doblete' dopo il trionfo in campionato. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:06 Le squadre entrano all'Olimpico, già pieno di tifosi Le squadre hanno raggiunto lo stadio e stanno facendo il loro ingresso all'Olimpico, che intanto è già pieno di tifosi. Manca meno di un'ora al fischio d'inizio, atmosfera già caldissima. 19:56 Le scelte di Sarri e Chivu: confermate le previsioni sulle formazioni Poche sorprese in campo tra Lazio e Inter, confermate le previsioni sulle formazioni: ecco le scelte di Sarri e Chivu Coppa Italia Lazio-Inter, le formazioni ufficiali di Sarri e Chivu 19:49 +++ La formazione ufficiale della Lazio +++ LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (in panchina Ianni). 19:48 +++ La formazione ufficiale dell'Inter +++ INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, M. Thuram. Allenatore: Chivu. 19:46 La calma e il silenzio negli spogliatoi dell'Olimpico Regna ancora il silenzio negli spogliatoi dello Stadio Olimpico, che tra poco si riempiranno con i giocatori e i rispettivi staff: ecco le immagini. Coppa Italia La calma e il silenzio prima di Lazio-Inter: ecco com'è l'attesa negli spogliatoi dell'Olimpico 19:38 Lazio-Inter: statistiche, curiosità e numeri sulla sfida di stasera Manca sempre meno al fischio d'inizio: ecco alcune statistiche e curiosità sulla finale tra Lazio e Inter:

19:30 Lazio-Inter, come vederla in diretta tv o streaming Manca un'ora e mezza al fischio d'inizio di Guida: ecco tutte le informazioni sulla messa in onda della finale, come vederla in tv o streaming. LEGGI TUTTO 19:26 La Coppa Italia di Lazio e Inter: il percorso fino alla finale Per entrambe il percoso in Coppa Italia è iniziato agli ottavi di finale: l'Inter ha battuto il Venezia, il Torino e ha poi superato la doppia sfida contro il Como; la Lazio ha superato Milan, Bologna e ai calci di rigore la semifinale contro l'Atalanta. Tutto per arrivare oggi a questa sfida decisiva.