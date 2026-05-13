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Dove vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv? Mediaset o DAZN, orario

In palio il tofeo. La squadra di Sarri conquisterebbero l'Europa League, quella di Chivu il "double": le possibili scelte dei due allenatori
TagsInterLaziocoppa italia

Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo atto della competizione. I nerazzurri di Chivu sono alla ricerca del "double" che manca da sedici anni, e per farlo potranno contare anche di Thuram, protagonista di un recupero lampo. I biancocelesti di Sarri, invece, con la vittoria otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League. 

Lazio-Inter, l'orario della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter si giocherà questa sera, mercoledì 13 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato è Guida di Torre Annunziata. 

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

La partita tra la squadra di Sarri e quella di Chivu sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.

 

 

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Per Lazio-Inter servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Le probabili formazioni di Sarri e Chivu

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavaresl, Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni). 
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Provstgaard, Gigot, Lu. Pellegrini, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Maldini, Pedro, Dia. 
Indisponibili: Provedel, Furlanetto.
Squalificati: Sarri (all.) 
Diffidati: Tavares, Cancellieri, Gila, Lazzari.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Cocchi, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Calhanoglu, Bonny, P. Esposito, Mosconi. 
Indisponibili: - 
Squalificati: - 
Diffidati: Sucic, P. Esposito.

 

 

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Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo atto della competizione. I nerazzurri di Chivu sono alla ricerca del "double" che manca da sedici anni, e per farlo potranno contare anche di Thuram, protagonista di un recupero lampo. I biancocelesti di Sarri, invece, con la vittoria otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League. 

Lazio-Inter, l'orario della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter si giocherà questa sera, mercoledì 13 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato è Guida di Torre Annunziata. 

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

La partita tra la squadra di Sarri e quella di Chivu sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.

 

 

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Per Lazio-Inter servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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