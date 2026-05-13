Dove vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv? Mediaset o DAZN, orario
Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo atto della competizione. I nerazzurri di Chivu sono alla ricerca del "double" che manca da sedici anni, e per farlo potranno contare anche di Thuram, protagonista di un recupero lampo. I biancocelesti di Sarri, invece, con la vittoria otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League.
Lazio-Inter, l'orario della finale di Coppa Italia
La finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter si giocherà questa sera, mercoledì 13 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato è Guida di Torre Annunziata.
Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv
La partita tra la squadra di Sarri e quella di Chivu sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.
Lazio-Inter, dove vederla in streaming
Per Lazio-Inter servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Chivu
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavaresl, Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni).
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Provstgaard, Gigot, Lu. Pellegrini, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Maldini, Pedro, Dia.
Indisponibili: Provedel, Furlanetto.
Squalificati: Sarri (all.)
Diffidati: Tavares, Cancellieri, Gila, Lazzari.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Cocchi, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Calhanoglu, Bonny, P. Esposito, Mosconi.
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Sucic, P. Esposito.
Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo atto della competizione. I nerazzurri di Chivu sono alla ricerca del "double" che manca da sedici anni, e per farlo potranno contare anche di Thuram, protagonista di un recupero lampo. I biancocelesti di Sarri, invece, con la vittoria otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League.
Lazio-Inter, l'orario della finale di Coppa Italia
La finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter si giocherà questa sera, mercoledì 13 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato è Guida di Torre Annunziata.
Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv
La partita tra la squadra di Sarri e quella di Chivu sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.
Lazio-Inter, dove vederla in streaming
Per Lazio-Inter servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.