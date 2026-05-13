Dove vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv? Mediaset o DAZN, orario

Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo atto della competizione. I nerazzurri di Chivu sono alla ricerca del "double" che manca da sedici anni, e per farlo potranno contare anche di Thuram , protagonista di un recupero lampo . I biancocelesti di Sarri , invece, con la vittoria otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League.

Lazio-Inter, l'orario della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter si giocherà questa sera, mercoledì 13 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato è Guida di Torre Annunziata.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

La partita tra la squadra di Sarri e quella di Chivu sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi del torneo pattuiti da Mediaset e Lega Serie A.

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Per Lazio-Inter servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e facilmente accessibile su pc, smartphone e tablet, previa registrazione gratuita. Potrete seguire in diretta la finale di Coppa Italia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.