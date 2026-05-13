Coppa Italia, recupero lampo di Thuram: è già pronto per partire dall'inizio

E a sorpresa ecco spuntare Thuram . Dopo i segnali negativi emersi nell'allenamento di lunedì , dal quale era uscito con una coscia dolorante, ieri il francese non solo è sbucato dagli spogliatoi della Pinetina assieme ai compagni, ma ha pure svolto l’intera rifinitura. Insomma, dopo le verifiche, Tikus ha prima rassicurato tutti e poi ottenuto il via libera. Basterà per essere titolare questa sera? Un piccolo dubbio inevitabilmente rimane, ma le probabilità che giochi sono alte. Del resto, nelle ultime settimane, il francese ha dimostrato di essere in grande forma. Lo dicono i numeri, vale a dire i 6 gol segnati nelle ultime 7 gare.

Le alternative a disposizione

Qualora prevalesse la cautela e Thuram di accomodasse in panchina, il candidato ad accompagnare il Toro in attacco è Bonny. Esposito, infatti, non è al massimo, dopo la contusione alla schiena rimediata una decina di giorni fa contro il Parma. Da allora non ha svolto un intero allenamento con i compagni. E anche ieri ha lavorato a parte. Insomma, si accomoderà in panchina e potrà essere chiamato in causa, ma solo in corsa. A differenza di Calhanoglu, evidentemente, che è volato a Roma con i compagni, ma ancora non ha smaltito il suo infortunio muscolare.

Le scelte in mediana

Per il resto della formazione, non ci sono veri dubbi. Il forfeit di Calhanoglu verrà “coperto” in cabina di regia da Zielinski, come è accaduto in quasi tutta la stagione. Dal punto di vista numerico, invece, il sostituto del turco sarà Susic, reduce da un’altra “prestazione” croccante e da una rete spettacolare.