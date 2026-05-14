Coppa Italia, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Gila dopo la finale Lazio-Inter

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico tra Lazio e Inter. Il prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri Carlo Moretti, ha ufficializzato le sanzioni disciplinari emerse dalla riunione del 14 maggio 2026.

Gila fermato per un turno

La decisione più rilevante riguarda Mario Gila, difensore della Lazio, squalificato per una giornata effettiva di gara per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il calciatore era già diffidato e, trattandosi della seconda sanzione, scatterà automaticamente il turno di stop. Per i biancocelesti arriva anche un provvedimento nei confronti del capitano Mattia Zaccagni, che è stato ammonito per proteste verso gli ufficiali di gara e contestualmente multato di 1.500 euro. La sanzione è stata aggravata proprio in quanto capitano della squadra.

Ammoniti anche quattro giocatori tra Lazio e Inter

Tra i calciatori sanzionati con ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario figurano Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck dell'Inter, oltre a Pedro della Lazio. Ammonizione anche per Federico Dimarco, punito per comportamento non regolamentare in campo.